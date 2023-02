Burkina Faso: Ouagadougou - 8 malfrats délinquants entre les mains de la Police nationale

Un réseau de présumé délinquants a été démantelé par les éléments du Commissariat de Police de l'Arrondissement n°07 de la ville de Ouagadougou.

D'un âge compris entre 17 et 22ans, ces 8 présumés délinquants étaient spécialisés dans les agressions, les vols à main armée et les cambriolages et écumaient la ville de Ouagadougou, dans les quartiers Wemtenga, Dassasgho, la ZAD, Zone 1 et la Zone du bois. Ce réseau de délinquants opérait en groupe, et également effectuait ses sorties les nuits en binômes, selon un communiqué de la police nationale.

" Armés de pistolets automatiques, d'armes blanches et autres matériels spécifiques pour leurs opérations, ils sillonnaient les artères de la capitale à la recherche d'une cible. Dès qu'ils apercevaient une personne ou un groupe de personnes isolé et dont l'intervention présente moins de risque, ils passaient à l'acte, les tenaient en respect et les dépouillaient de tous objets de valeur et de leur monture. Ils n'hésitaient pas également à s'introduire dans les domiciles et lieux de commerce dès que l'occasion se présentait ", a expliqué la Police nationale.

Créé en novembre 2022, ce réseau de présumés délinquants est responsable de plusieurs cas d'agressions, de vols à main armée et de cambriolages dans la ville de Ouagadougou.