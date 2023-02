Maroc: Phosphates et automobile caracolent en tête des ventes à l'export en 2022

Sur l'ensemble de l'année écoulée, les exportations de biens ont augmenté de 29,4% à 426,1 MMDH contre 329,4 MMDH un an auparavant

Les phosphates et dérivés, le secteur de l'automobile et celui de l'agriculture et agroalimentaire plafonnent en tête des ventes nationales à l'export en 2022, selon les chiffres publiés récemment par l'Office des changes.

D'après l'organisme public, les exportations de biens ont connu une augmentation de 29,4%, équivalant à +96,7 MMDH en 2022. Des données de cet organisme public, dont nous avons fait écho dans notre édition de la veille, il ressort que les ventes à l'export ont atteint 426,1 MMDH au terme de l'année écoulée contre 329,4 MMDH un an auparavant.

Cet accroissement a été porté par les exportations de la totalité des secteurs, les phosphates et dérivés, le secteur de l'automobile et celui de l'agriculture et agroalimentaire, qui se sont d'emblée imposées en tête des ventes, a fait savoir l'Office des changes dans ses indicateurs mensuels des échanges extérieurs de l'année 2022.

En effet, sur l'ensemble de l'année écoulée, les ventes des phosphates et dérivés ont affiché une hausse de 43,9% à 115,5 MMDH contre 80,3 MMDH à fin 2021, positionnant ainsi ce secteur en tête des secteurs exportateurs au titre de l'année 2022.

Comme l'explique l'Office des changes, " cette hausse est attribuable à l'augmentation des exportations des engrais naturels et chimiques (+27,8 MMDH) due à l'effet prix en hausse de 74,4% (8.326DH/T à fin 2022 contre 4.775DH/T à fin 2021) ".

Il est à noter, en revanche, que les quantités exportées ont accusé une baisse de 11,8% au terme de cette même période.

Arrivées deuxième meilleur secteur exportateur du Maroc au terme de l'année 2022, dernière les phosphates et dérivés, les ventes du secteur automobile ont atteint 111,3 MMDH cette même année-là.

Elles ont en effet affiché un accroissement de 33% au titre de l'année écoulée, soit +27,6 MMDH, d'après les indicateurs des échanges extérieurs de l'année dernière.

Précisons que cette hausse a concerné les ventes du segment de la construction (+40%), celles du segment du câblage (+28,9%) et dans une moindre mesure celles du segment de l'intérieur véhicules et sièges (+3,7%), a indiqué l'Office.

L'Office souligne que les exportations du secteur agricole et agroalimentaire se sont établies en parallèle à 81,2 MMDH à fin 2022 au lieu de 69,9 MMDH au titre de l'année 2021.

Elles ont ainsi connu une augmentation de 16,2% correspondant à +11,3 MMDH, en raison de la hausse simultanée des ventes de l'industrie alimentaire (+19,9% ou +7,3 MMDH) et celles de l'agriculture, sylviculture et chasse (+11,4% ou +3,6 MMDH).

Quant aux exportations du textile et cuir, il ressort des données recueillies que les ventes de ce secteur se sont accrues de 20,7% (+7.536MDH) au terme de l'année dernière.

Selon les explications de l'Office des changes, " cette évolution est attribuable, principalement, à la hausse des ventes des vêtements confectionnés (+21,9% ou +4,9 MMDH), des articles de bonneterie (+12,5% ou +944MDH) et des chaussures (+32% ou +857MDH).