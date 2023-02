Tunisie: 5e édition du festival du film Al Ain à Abu Dhabi - L'Afrique représentée par Mokhtar Ladjimi et Moussa Touré

Al Aïn international film festival se déroule à Abu Dhabi et signe, cette année, sa cinquième édition.

Le 5e Festival international du film d'Al Aïn se tiendra, du 6 au 11 février prochain, avec la participation de 66 films arabes et internationaux

Fondé en 2019 par le réalisateur et écrivain émirati Amer Salmeen Al Murry, sous le slogan "Cinéma du futur", et organisé par Cinema Vision Films dans le but d'assurer la pérennité de l'industrie cinématographique aux Émirats arabes-unis, le festival se déroule du 6 au 11 février 2023. Le réalisateur et directeur du Miff, Mokhtar Ladjimi, est parmi les membres du Jury de la compétition officielle avec Moussa Toré, Noujoum el Ghanem et Chioma Ude.

Le festival célèbre cette année le cinéma africain, dont la production a augmenté, ces dernières années, et dont les films ont remporté de nombreuses récompenses internationales.

Il connaît également la participation de films de Malte, des États-Unis et de l'Inde dans le cadre du programme "World Panorama". Le fondateur et directeur du festival, Amer Salmeen Al-Murry, a déclaré que "les cinéphiles se réuniront pour la cinquième année consécutive dans le cadre de ce festival qui prévoit plus d'initiatives, de programmes innovants et d'accords qui servent les cinéastes de la région". Le Festival international du film d'Al Aïn rend hommage, cette année, à quatre stars et cinéastes arabes, à savoir l'acteur et producteur émirati Ahmed Al Jasmi, l'actrice égyptienne Nadia El Gendy, l'acteur saoudien Abdullah Al Muhaisen, ainsi qu'Ahmed Gholchen, considéré comme l'un des premiers distributeurs de films dans la région du Golfe.