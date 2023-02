Tunisie: Ligue 1 | Phase 1 - Dernière journée - Pour une place au play-off !

Les jeux sont presque faits à l'exception de ce 8e billet pour le play-off dans le groupe A. l'ESHS, le CSS, le ST et le CAB se livrent un dernier rush acharné.

Sept clubs sur huit ont donc déjà validé une place au play-off, soit le CA, l'USM, l'USBG, l'OB (quatuor du groupe B), ainsi que l'ESS, l'EST, et l'UST dans le groupe A, alors que l'heureux élu qui complètera le tableau sera connu en fin d'après-midi. Quatrième place en jeu donc dans le groupe A avec un quatuor en concurrence pour une place d'accessit. Ça se jouera ainsi entre l'ESHS, le CSS, le ST et le CAB, tous encore en lice pour "jouer le titre", à terme. Attention aussi au retour de manivelle, car ça va vite en football et le quatuor précité ci-haut, avec un léger avantage pour l'Espoir, s'expose aussi à une vérité implacable, la relégation en cas de défaite et de destin capricieux (duels à distance). Bref, si dans le groupe B, la hiérarchie s'est dégagée dans les deux sens (Play-off, Play out et relégation), dans le groupe A, le déroulé de la 14e et dernière journée nous tiendra forcément en haleine et malheur au vaincu. Ainsi, dans leurs fiefs respectifs, le leader étoilé et son dauphin "sang et or" n'auront forcément pas la tâche facile, face, respectivement , aux Cabistes et à l'Espoir de Hammam-Sousse, deux formations qui n'ont pas encore dit leur dernier mot, volet course au play-off. Duel à distance et leadership toujours en jeu entre l'Etoile et l'Espérance donc, avec, pour toile de fond, le gain des fameux 4 points du bonus.

A son tour, le CSS reçoit un Croissant Sportif Chebbien qui "traine sa misère" sur les pelouses de la Ligue 1 depuis quelques jours déjà. "Mission impossible" pour Chebba, appelé à battre le CSS au Mhiri et à espérer un destin favorable, sans oublier que les Sfaxiens n'auront à leur tour d'autre alternative que la victoire pour garder l'espoir du play-off. Enfin, à la réception de l'US Tataouine, révélation de la phase 1 du championnat (avec l'OB), le ST peut forcément nourrir des regrets en marge de sa dernière série, mais il doit cependant y croire jusqu'au bout, pour peu qu'il gagne tout d'abord !

Une affaire de "bonus-malus"

Dans le groupe B maintenant, comme noté ci-haut, l'enjeu est relatif aux points bonus, play-off et play-out compris. En haut de l'affiche, le "mano a mano" entre l'USM et l'USBG va se poursuivre jusqu'au bout. Sauf que les Bleus se déplacent à Mahdia pour y affronter l'AS Réjiche, déjà condamnée, alors que l'USBG reçoit Soliman, un onze qui n'entend pas mettre la "pédale douce", bonus du play-out oblige. Toujours volet podium, estimable troisième au classement, l'OB reçoit le CA, un candidat qui a débuté la saison sur la pointe des pieds avant de reprendre du poil de la bête et de retrouver une certaine visibilité. Sans oublier aussi que les Cigognes peuvent coiffer leurs devanciers au poteau et prendre le manche en fin de compte, si jamais les planètes sont alignées... Enfin, entre l'OSB et l'ESM, seuls les Miniers sont concernés par ce match (bonus du play-out), alors que Sidi Bouzid a déjà sauvé sa peau en Ligue 1, au prix d'un sacré coup de rein ces derniers jours.

Le programme :

Groupe A

14h00 : Stade Tunisien-US Tataouine : Arb N.Hosni

14h00 : EST-ES Hammam Sousse : Arb N.Mahmoud

14h00 : ESS-Club Athlétique Bizertin: Arb L.Bekouassa

14h00 : Club Sportif Sfaxien-CS Chebba : Arb W.Jeridi

Groupe B

14h00 : AS Rejiche-USMO : Arb A.Haraketi

14h00 : US Ben Guerdane-AS Soliman : Arb H.Guirat

14h00 : Olympique de Béja-Club Africain : Arb K.Gouider

14h00 : Olympique Sidi Bouzid-ES Métlaoui : Arb M.Kssiaa