Congo-Brazzaville: Salon Osiane - Tour de chauffe à Paris et Bruxelles avant la septième édition

Après le lancement officiel au Congo de la septième édition du Salon international des technologies de l'information et de l'innovation - Osiane -, les organisateurs mettent le cap vers Paris et Bruxelles avant la promotion des écosystèmes d'innovation et la valorisation des start-up.

Les organisateurs veulent impliquer la diaspora au salon Osiane qui se tiendra du 25 au 29 avril, au Palais des congrès à Brazzaville, sous le haut patronage du Premier ministre, Anatole Collinet Makosso.

Deux étapes leur permettront d'aller à la rencontre des Congolais de France et de Belgique, à Paris le 13 février, et à Bruxelles le 15 février. Il s'agit d'expliquer aux différents acteurs du numérique comment leur pays d'origine vit à l'heure de la métamorphose planétaire virtuelle. Cette approche facilitera la compréhension de cet environnement, permettant ainsi de mettre en lumière les secteurs porteurs et une vulgarisation des concepts les plus utilisés, estiment les organisateurs.

Au-delà de ce programme, ils établissent leur objectif qui consiste à bien présenter Osiane, faire du networking et parler aux entreprises françaises et belges afin de les inviter à venir investir au Congo.