Ethiopie: Transport aérien - Ethiopian Airlines annonce la reprise normale de ses vols vers la Chine

La Chine a rouvert ses portes au monde après trois ans d'une politique zéro covid stricte incluant la fermeture des frontières, mettant fin aux quarantaines obligatoires à l'arrivée sur le territoire chinois depuis le 8 janvier dernier.

Suite à la réouverture par Pékin des frontières internationales, la compagnie aérienne éthiopienne, Ethiopian Airlines, a annoncé que ses vols à destination de la Chine reviendraient dans les semaines à venir aux niveaux d'avant la pandémie de covid-19.

Dans un communiqué, la compagnie précise que : " Ethiopian Airlines, la plus importante compagnie aérienne d'Afrique, est heureuse d'annoncer que la fréquence de ses vols vers les villes chinoises augmentera à compter du 6 février 2023, pour finalement revenir aux niveaux d'avant la pandémie de covid-19 le 1er mars 2023 ".

Depuis le 6 février, Ethiopian Airlines assure des vols quotidiens vers Guangzhou, le chef-lieu de la province du Guangdong, dans le sud de la Chine, vers laquelle débarque de nombreux Africains qui se rendent dans ce pays. La fréquence des vols d'Ethiopian Airlines vers Beijing et Shanghai passera à quatre par semaine, et trois vols hebdomadaires seront maintenus vers Chengdu, dans le Sichuan, au sud-ouest de la Chine, a-t-elle indiqué. A partir du 1er mars, les vols reviendront à leurs niveaux pré-covid, avec des vols quotidiens vers Beijing et Shanghai, dix vols hebdomadaires vers Guangzhou et quatre vols hebdomadaires vers Chengdu.

Le président directeur général de la compagnie aérienne, Mesfin Tasew, a salué cette reprise, soulignant que la Chine est l'un des plus grands marchés extra-africains pour la compagnie. " Nous sommes heureux de pouvoir augmenter la fréquence de nos vols vers les villes chinoises, grâce à l'assouplissement des restrictions par le gouvernement chinois. La Chine est l'un des plus grands marchés d'Ethiopian Airlines en dehors de l'Afrique ", a-t-il indiqué.

Cette reprise des vols vers la Chine est une bonne nouvelle pour l'économie africaine, puisque les échanges économiques entre la Chine et ses partenaires africains avaient considérablement baissé au cours de ces trois ans de fermeture. Le retour à la normale des vols contribuera à relancer le commerce, les investissements, les échanges culturels et la coopération bilatérale entre l'Afrique et la Chine.