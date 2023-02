Congo-Brazzaville: Médias - "Radio tokomi wapi" reprend ses émissions

L'Observatoire de la liberté de la presse en Afrique (Olpa) salue la reprise des émissions de "Radio tokomi wapi", station privée émettant à Kabinda, chef-lieu de la province de Lomami.

Tout en prenant acte de cette décision de la justice, l'organisation appelle les autorités provinciales à favoriser le droit d'informer et d'être informé. La Cour d'appel de Lomami, dans une ordonnance de référé libellé le 4 février, a suspendu la décision du ministre provincial des Médias et de la Communication du 9 janvier dernier, réduisant au silence la "Radio tokomi wapi". " Et, le média a repris ses émissions, le 7 février 2023, après plus de vingt-huit jours de suspension ", s'est réjoui l'Olpa.

Cet observatoire rappelle que la "Radio tokomi wapi" a été accusée de non-respect du cahier de charges, d'incitation de la population au tribalisme, à la révolte et à la désobéissance à l'autorité et de non-respect de l'éthique et déontologie journalistique. Il avait déjà réagi à cette décision, appelant les autorités de cette province à rouvrir ce média et à garantir un climat favorisant la liberté d'informer et d'être informé garantie par la Constitution, les lois du pays et les textes et règlements internationaux.

La décision de suspension, avait fait savoir l'Olpa, avait été prise lors d'une réunion du Conseil provincial de sécurité tenue le 6 janvier 2023 à Kabinda. Et, toutes les accusations à charge de ce média ont été rejetées par le responsable de la radio.

L'Olpa a également rappelé que ce média avait été réduit au silence le 3 février 2022 par l'ancien ministre provincial de la Communication et des Médias, Jean-Hilaire Kazadi, en l'absence du gouverneur de province. Il l'accusait de tenir des propos discourtois à l'endroit des autorités locales et nationales et de troubles à l'ordre public. La suspension avait été levée onze jours plus tard par le gouverneur intérimaire de la province de Lomami, Edouard Mulumba Mudiandambu. Cette organisation s'était déclarée surprise par la mesure excessive de nature à porter atteinte au droit d'informer et d'être informé garanti par la législation congolaise et les instruments juridiques internationaux relatifs aux droits de l'homme.