Maroc: " Visa for music " 2023 - Les candidatures ouvertes jusqu'en avril

Dans le cadre de la dixième édition du rendez-vous international " Visa for music " qui se tiendra du 22 au 25 novembre prochain à Rabat, au Maroc, les artistes d'Afrique et du Moyen-Orient sont conviés à soumettre leurs candidatures en vue de proposer des showcases et animer les soirées DJ durant l'événement.

Pour cette édition, seuls les artistes professionnels et groupes existants depuis au moins un an et ayant des expériences de la scène sont éligibles. Ce, qu'importe leur style musical. L'appel à candidatures est également ouvert aux artistes qui s'étaient déjà portés candidats aux éditions précédentes, mais qui n'avaient pas eu la chance d'être sélectionnés.

Dans son communiqué, le salon Visa for music précise que seuls les candidats de plus de 18 ans et seuls les dossiers complets et envoyés dans la date limite seront pris en compte. La fin des inscriptions étant fixée au 1er avril, chaque candidat peut donc soumettre son dossier en ligne en remplissant le formulaire requis sur le site de l'événement. Parmi les candidatures, une trentaine d'entre elles venant d'Afrique et du Moyen Orient seront sélectionnées par un jury composé de professionnels de la culture et du monde de la musique.

Notons que l'année dernière, l'artiste musicienne congolaise Fanie Fayar était la seule à représenter son pays au Visa for music. Elle a participé à l'événement avec un show très ambiançant comme elle en a l'habitude. Férue de la scène, voix puissante, belle et joviale, Fanie Fayar avait hissé haut le drapeau du Congo avec un spectacle singulier. Au regard de cette prestation remarquable l'année dernière, les artistes congolais devraient postuler et espérer être plus d'un à être sélectionnés à la 10e édition du premier festival et marché professionnel des musique d'Afrique et du Moyen-Orient prévue du 22 au 25 novembre 2023, à Rabat. Ce genre d'événement est aussi l'occasion de découvrir d'autres artistes et styles musicaux, de se faire remarquer à l'international et de nouer des contacts culturels.