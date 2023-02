Afrique - Classement des pays les plus démocratiques en 2022

L'année dernière, l'état de la démocratie dans le monde a globalement stagné.

En Afrique, seule l'île Maurice est considérée comme une pleine démocratie, l'Angola et le Niger enregistrant les 2e et 3e meilleures progressions mondiales, le Burkina Faso et la Tunisie affichant les 2e et 5e pires reculs, selon Economist intelligence unit (EIU).

L'EIU vient de publier son rapport 2022 sur la démocratie dans le monde. Prenant en compte 50 pays d'Afrique, il fait un état des lieux de la démocratie sur ce continent, au cours de cette année. Selon le rapport, l'état de la démocratie a globalement stagné dans le monde, malgré la fin des restrictions de liberté imposées pendant la covid-19. Ainsi, en 2022, le score moyen mondial en matière de démocratie était seulement de 5,29 sur 10, soit une légère augmentation de 0,01 point par rapport à 2021.

En Afrique subsaharienne, la moyenne des pays s'est affichée à 4,14 sur 10 soit moins que la moyenne mondiale de 5,29 malgré une légère hausse de 0,02 point par rapport à 2021. Ce score s'explique par le nombre important de pays de la région dont les scores ont stagné (22 sur 44), alors que 14 pays seulement ont vu leur score augmenter et quelque huit pays ont vu le leur se détériorer. Parmi les points positifs que le rapport met en lumière pour les pays d'Afrique subsaharienne figure l'amélioration dans la catégorie " culture politique " dont le score a augmenté de 0,06 point. Dans les catégories " pluralisme et processus électoral ", " fonctionnement du gouvernement " et " libertés civiles ", on remarque une quasi-stagnation, les scores n'ayant grimpé respectivement que de 0,01, 0,02 et 0,01 point. A contrario, la performance des pays dans la catégorie " participation politique " a enregistré une baisse de 0,02 point.

Cette annonce intervient alors que l'Afrique subsaharienne a été marquée en 2022 par d'importants remous politiques. En Afrique de l'Ouest, c'est le Burkina Faso qui s'est le plus distingué avec deux coups d'Etat en neuf mois, aboutissant à l'arrivée au pouvoir du capitaine Ibrahim Traore. Cette situation l'a fait dégringoler dans le classement des pays les plus démocratiques en 2022. " En enregistrant une baisse de son score de 3,84 en 2021 à 3,08 en 2022, le Burkina Faso subit la plus forte baisse de score de tous les pays du continent africain et la deuxième plus forte baisse de score au niveau mondial (après la Russie). Des transferts de pouvoir inconstitutionnels ont transformé de nombreux pays d'Afrique de l'Ouest en foyers d'instabilité, mais ces événements antidémocratiques sont également dus à l'incapacité des institutions existantes à faire face aux crises sécuritaires ", précise l'EIU.

Sur l'ensemble du continent (Afrique du Nord et subsaharienne comprises), l'île Maurice reste l'unique pays figurant dans la catégorie " pleine démocratie ", six pays africains sont des démocraties imparfaites, seize sont hybrides (à mi-chemin entre régime autoritaire et démocratie), tandis que les vingt-sept autres sont classés dans la catégorie régime autoritaire par l'EIU. L'Angola et le Niger ont enregistré les deuxième et troisième meilleures progressions mondiales (+0,59 et +0,50 point respectivement) ; le Burkina Faso et la Tunisie affichent les 2e et 5e pires reculs (-0,76 et -0,48 point respectivement).

L'Indice de la démocratie de l'EIU donne, depuis 2006, un aperçu de l'état de la démocratie dans le monde entier pour 165 Etats indépendants et deux territoires. Il se base sur cinq familles de critères à savoir : le processus électoral et le pluralisme, les libertés civiles, le fonctionnement du gouvernement, la participation politique et la culture politique. Les pays sont ainsi classés selon quatre types de régimes que sont : pleine démocratie, démocratie imparfaite, régime hybride et régime autoritaire.

Classement 2022 des 15 pays africains les plus démocratiques selon l'EIU

Rang continental Pays Score Rang mondial Type de régime

1 Maurice 8,14 21 Pleine démocratie

2 Botswana 7,73 32 Démocratie imparfaite

3 Cap-Vert 7,65 35 Démocratie imparfaite

4 Afrique du Sud 7,05 45 Démocratie imparfaite

5 Namibie 6,52 58 Démocratie imparfaite

6 Ghana 6,43 63 Démocratie imparfaite

7 Lesotho 6,19 71 Démocratie imparfaite

8 Malawi 5,91 76 Hybride

9 Zambie 5,80 78 Hybride

10 Sénégal 5,72 79 Hybride