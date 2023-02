Sénégal: Le tourisme religieux - Un filon à exploiter par Tivaouane

Dakar — La ville de Tivaouane (ouest), capitale de la tidjaniya au Sénégal, doit pouvoir pleinement profiter de son statut pour développer le tourisme religieux, avec l'aide des agences de voyages et l'encadrement des pouvoirs publics, estiment des dignitaires locaux et des acteurs du tourisme interrogés par l'APS.

A Tivaouane, chaque jour est une occasion pour faire le tour des mausolées et se recueillir. Un tour des saints qui pourrait générer des ressources importantes s'il est mieux encadré et soutenu, disent-ils en donnant l'exemple de pays qui profitent bien de telles niches comme l'Arabie Saoudite, Israël ou le Maroc.

Ces pays et bien d'autres ont très tôt tiré profit de la demande pour devenir des destinations privilégiées en matière de tourisme religieux ou tourisme de la foi, qui permet de raffermir les convictions religieuses, au contact avec les mausolées d'illustres figures disparues, auxquelles les fidèles se raccordent par la prière et le souvenir dans le maintien de la filiation religieuse.

Rien que le parking jouxtant l'esplanade des mosquées de Tivaouane, toujours plein de véhicules, donne une idée du potentiel du tourisme religieux dans la cité d'El Hadj Malick Sy (1855-1922).

Le comité d'organisation au service du khalife Ababacar Sy (Coskas), dirigé par Mame Ousmane Samb, nourrit dans ce sens "un programme ambitieux" qui devrait pleinement profiter à la ville de Tivaouane et aux disciples de cette confrérie dans le monde.

"C'est dans ce cadre qu'il faut comprendre notre relation avec l'Agence sénégalaise de promotion touristique", l'ASPT, avec laquelle le Coskas entend "développer une alliance stratégique pour moderniser toutes les formes de ziarra (pèlerinage) à Tivaouane", explique M. Samb.

Il signale que "les agences de voyages ont contribué à vulgariser la ziarra au mausolée de Cheikh Ahmad Tidiane Chérif à Fès, au Maroc. Nous pensons que ces agences doivent faire la même chose pour vendre et encourager la destination de Tivaouane".

Un partenariat en bonne voie avec l'ASPT

Mame Ousmane Samb reconnaît cependant que cela suppose, au préalable, la formation des guides dont le rôle est de faire visiter les mausolées aux pèlerins. Pour que ces derniers puissent mieux s'imprégner de la trajectoire des saints disparus et de leur dimension spirituelle.

Mais rien de vraiment impossible, selon ce responsable du Coskas, qui tient avant tout à préciser qu'il apprécie "à sa juste valeur ce que les autorités ont construit à Tivaouane pour permettre la réception des hautes autorités lors des grandes cérémonies".

Un partenariat est en train d'être noué entre la mairie de Tivaouane et l'ASPT, et les discussions sont "en bonne voie pour que Tivaouane profite bien de sa place dans la hadara (confrérie) tidjane, à l'image d'Aïnoumadi (Algérie) et de Fès", assure Mame Ousmane Samb.

Dans cette perspective, un projet de jumelage entre la cité religieuse de Fès et Tivaouane est en vue, selon Cheikh Tidiane Diouf, un adjoint du maire de Tivaouane. Les bases de cette entente "sont déjà jetées entre les maires de Fès et de Tivaouane. Une ambition née des échanges commerciaux avec les Marocains, qui ont exposé récemment dans la ville de Tivaouane", a expliqué M. Diouf.

D'autres secteurs comme l'éducation peuvent également contribuer au développement de ce partenariat et servir de "locomotive du tourisme religieux" dans les deux cités, a ajouté l'adjoint du maire de Tivaouane.

Pour permettre aux disciples et fidèles de "bien faire vivre leur foi, a-t-il dit, la municipalité n'exclut pas de mettre en place des infrastructures d'accueil, pour le logement des pèlerins".

Une perspective qui enchante par-dessus tout le notable Abdou Aziz Diop. "Ce serait bien que Tivaouane profite de son statut pour pratiquer le tourisme religieux", avance-t-il.

Fès et La Mecque "tirent bien profit du tourisme religieux, alors, pourquoi pas Tivaouane, qui reçoit du monde durant toute l'année ? Pour cela, je pense à des hôtels modestes et à une sorte de musée, où la vie et l'œuvre de nos grands marabouts seront exposées", propose ce notable.

Une position soutenue par Néné Daff Camara, responsable du service régional du tourisme. Une mise en valeur du potentiel touristique de Tivaouane "va incontestablement profiter à tout le Sénégal", assure-t-elle.

Les agences de voyage ont un rôle déterminant à jouer

"Dans cette perspective, les agences de voyage, qui font voyager chaque année des milliers de Sénégalais vers La Mecque, la Turquie et Fès, mais également Rome et Israël, ont un rôle à jouer", dit Mme Camara.

"Si les agences de voyage font le sens inverse en encourageant le pèlerinage dans la ville sainte de Tivaouane, Touba et Popenguine, c'est l'économie de toute une région qui se développe", soutient-elle.

Néné Daff Camara pense qu'avec l'aéroport implanté dans la région, "l'engagement de l'Agence sénégalaise de promotion touristique et la détermination de la mairie à explorer des pistes pour édifier des infrastructures hôtelières, le tourisme religieux a de beaux jours devant lui dans la région, c'est-à-dire de Thiès à Pire en passant par Tivaouane, Ndiassane et Thiénaba".

"Cela veut dire que l'autoroute prévue entre Dakar et Saint-Louis, qui va passer par Tivaouane, va impacter positivement la ville de Tivaouane et ses environs", affirme Mme Camara.

A ses yeux, le déclic doit partir des agences de voyages. "Elles doivent se sentir les plus concernées. Les autorités religieuses, tout comme les professionnels du tourisme, doivent tendre leurs mains aux agences de voyages, avec l'encadrement de l'État".

Cheikh Tidiane Samb, propriétaire d'une agence de voyages très prisée par les pèlerins se rendant régulièrement à Fès et à La Mecque, partage l'avis de Néné Daff Camara.

Selon M. Samb, les voyagistes ne peuvent pas ignorer le potentiel de Tivaouane en termes d'attractivité, en raison des sites intéressants et des mausolées à visiter dans la cité où repose le propagateur de la tidjaniya au Sénégal, El Hadj Malick Sy, de même que ses successeurs et plusieurs autres dignitaires de la confrérie.

Il assure que les agences de voyages sont "prêtes à collaborer avec les gérants de la résidence construite par l'État du Sénégal, pour organiser des visites dans la ville sainte".

"Il faut que toutes les personnes concernées comprennent que nous avons un certain rôle à jouer pour vendre le Sénégal. Et des actions comme celle consistant à mettre en place un dispositif huilé de tourisme religieux est largement à notre portée", affirme Cheikh Tidiane Samb, rappelant que les voyages guidés s'effectuent "avec un encadrement, un hébergement, de la restauration et, bien sûr, de la communication".