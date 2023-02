Afrique: La Marocaine Rhita Zniber désignée meilleure Pdg Africain par AIFA

Mme Rhita Zniber continue d'être consacrée en Afrique. Lauréate du Développement Economique et Social des AllAfrica Women Awards en 2019, la patronne de Diana Holding a récemment remporté le prestigieux trophée de la meilleures Pdg Africain de l'Africa Investment Forum.

Cette initiative défendue par la Banque africaine de développement (Bad), est le marché de l'investissement en Afrique. Elle devient un tremplin essentiel pour les investissements en Afrique et ainsi satisfaire les énormes besoins en infrastructures et en développement du continent.

Cette consécration de plus est le fruit d'un travail acharné réalisé à la tête d'un poids lourd de l'industrie agro-alimentaire marocaine.

Il faut rappeler que Diana Holding qui a pignon sur rue depuis 1956 au Maroc, est l'un des plus grands groupes privés du royaume, avec un chiffre d'affaires de 4 milliards 100 millions de dirhams (près de 270 millions d'euros) et plus de 7 200 employés.

Dans l'agro-industrie, soulignent certains observateurs établis au Maroc, ses ramifications s'étendent de la viticulture au négoce et à la distribution, en passant par l'oléiculture et l'aviculture.

Avec ses quatorze filiales totalement intégrées, poursuivent les mêmes sources, le Groupe exploite au moins 8 300 hectares de terres agricoles.

Avant de confier que ses produits, ses vins en particulier, s'exportent un peu partout dans le monde notamment en Europe, aux États-Unis, au Japon, en Chine, entre autres.

Depuis qu'elle a pris les reines du Groupe Diana Holding en avril 2014, Mme Rhita Zniber s'est très tôt distinguée par son leadership et sa vision éclairée qui consiste essentiellement à veiller à la prééminence du capital humain dans l'entreprise.

Malgré le contexte capitaliste et concurrentiel dans lequel évolue le Groupe, la présidente-directrice générale de Diana Holding a très tôt compris que le meilleur moyen de fidéliser les collaborateurs et notamment les très nombreux saisonniers agricoles était de leur assurer une rémunération digne et une protection sociale.

De sa prise de fonction à nos jours, Mme Zniber dit être guidée par deux préceptes : « la conduite d'une entreprise n'est pas un exercice solitaire et nécessite une dynamique basée sur la confiance et la pluralité de points de vue entre les membres qui composent l'équipe dirigeante », disait-elle.

Lors de l'édition 2019 des AllAfrica Women Awards à Conakry, Mme Rhita Zniber avait rendu hommage à toutes « les femmes qui se battent pour leurs droits ainsi que pour ceux de leurs enfants ».

Pour l'Afrique, disait-elle, « nous savons toutes plus de 65% des richesses générées sont assurées par des femmes. Elles se battent pour leurs enfants. C'est la cause que j'ai défendue avec beaucoup de cœur depuis très longtemps. Et, c'est là que j'ai fais mes armes. Donc ce prix je le dédie à toutes ».