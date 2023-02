Afrique: Le pape dénonce le trafic d'armes en Afrique

Devant une foule de pèlerins rassemblés en la salle Paul VI du Vatican pour l'audience générale, le pape François a raconté ce mercredi 8 février son voyage en RDC et au Soudan du Sud qu'il a accompli du 31 janvier au 5 février 2023.

La RDCongo "est comme un diamant, de par sa nature, ses ressources, et surtout son peuple ; mais ce diamant est devenu une source de discorde, de violence, et paradoxalement d'appauvrissement pour le peuple", a déclaré le pape François.

Il a ajouté que c'est une dynamique que l'on retrouve également dans d'autres régions africaines, et qu'elle s'applique en général à ce continent, colonisé, exploité, pillé.

Assez, assez explorer l'Afrique.

Quant au Soudan du Sud, il a expliqué que ce jeune pays, né en 2011, "est victime de l'ancienne logique de pouvoir et de rivalité, qui produit la guerre, la violence, les réfugiés et les déplacés internes".

Le pape a déclaré qu'il avait invité les autorités du pays "à tourner la page, à poursuivre l'accord de paix signé en 2018 et la feuille de route (respective)" et "à dire résolument 'non' à la corruption et au trafic d'armes et 'oui' à rencontrer et dialogue".