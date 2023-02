Afrique: L'Angola et la Pologne relancent la coopération bilatérale

Luanda — L'Angola et la Pologne ont signé mercredi, à Luanda, un accord juridique pour la suppression des visas dans les passeports diplomatiques.

L'instrument juridique vise à renforcer le développement des relations politiques et diplomatiques, en plus de faciliter la circulation et l'échange des délégations.

La signature de l'instrument juridique a été faite après une audience entre les secrétaires d'État aux Affaires étrangères, Esmeralda Mendonça et Pawel Jablonski pour la coopération économique et au développement pour l'Afrique et le Moyen-Orient de la Pologne.

Au cours de la réunion, ils ont passé en revue le niveau de mise en œuvre des accords existants dans divers domaines tels que la formation du personnel dans le domaine de la pêche et les questions supérieures et multilatérales.

Les questions liées au terrorisme à Cabo Delgado (Mozambique) et dans la région des Grands Lacs, principalement le Rwanda, la République démocratique du Congo, ainsi que la République centrafricaine ont également été abordées durant cette rencontre.

A cette occasion, Esmeralda Mendonça a également parlé du forum d'affaires Angola/Pologne qui servira d'échange d'expériences entre les hommes d'affaires des deux pays.

La secrétaire d'État a aussi réaffirmé l'engagement de l'Angola dans la diversification de l'économie, afin de tirer parti de son développement.

À son tour, le sous-secrétaire d'État polonais à la coopération économique et au développement pour l'Afrique et le Moyen-Orient, Pawel Jablonski, a félicité le Gouvernement angolais pour sa stabilité interne et la manière dont les dernières élections se sont déroulées.

Le dirigeant polonais a également salué le rôle de l'Etat angolais dans la pacification des conflits dans la région.

Le diplomate a encore déclaré que la tenue du Forum a aidé la Pologne à identifier certains domaines d'activité dans lesquels investir, grâce aux bonnes relations diplomatiques existant entre les deux pays.

Les relations politiques, diplomatiques et de coopération entre l'Angola et la Pologne ont commencé en 1976, avec la signature de l'Accord général de coopération économique, technico-scientifique et culturelle, renforcées par la Déclaration sur le renforcement de l'amitié et de la coopération, du 24 avril 1997.