Angola: L'Angola souhaite de coopérer avec les entreprises espagnoles

Luanda — Le Président de la République, João Lourenço, a exprimé mercredi la disponibilité de l'Angola à coopérer avec les autorités et les milieux d'affaires espagnols, dans le cadre de l'approfondissement des relations économiques entre les deux pays.

Le Chef de l'État angolais, qui s'exprimait au Forum d'affaires Angola-Espagne, avec la participation de dizaines d'entreprises, a déclaré que les deux États devraient travailler ensemble pour structurer le financement pour soutenir les exportations.

Cela implique des exportations de produits et de technologies de l'Espagne vers l'Angola, en plus de l'opérationnalisation des lignes de crédit déjà existantes ou qui pourraient être créées, pour des investissements axés sur l'internationalisation et l'expansion des affaires en Angola.

Le Président João Lourenço a déclaré qu'il croyait que de bonnes relations entre les chefs d'État angolais et espagnol seraient fondamentales pour soutenir les communautés d'affaires et créer de la richesse.

Dans son discours, en présence du roi d'Espagne, Felipe VI, João Lourenço a fait savoir que les prévisions pour l'année en cours indiquent une croissance continue de l'économie angolaise.

"Nous ne voulons pas que cette trajectoire de croissance soit interrompue", a indiqué le Président de la République, soulignant le fait que l'Angola crée un climat favorable aux investissements privés, nationaux et étrangers.

Le Chef de l'État angolais a rappelé que ces dernières années, l'Angola a développé avec succès un programme de stabilisation macroéconomique, qui a abouti, entre autres, à équilibrer les comptes budgétaires, à réduire les taux d'inflation, à normaliser le marché des changes et à stabiliser le niveau des réserves internationales du pays.

Actuellement, a poursuivi le Président de la République, notre marché des changes fonctionne normalement et ceux qui investissent en Angola peuvent expatrier librement et en temps opportun leurs dividendes.

Il a ajouté que les soldes budgétaires et courants du pays sont excédentaires depuis 2018, à l'exception de 2020, en raison des conséquences de la pandémie de Covid-19.

Le Chef de l'État a aussi évoqué l'intention du Gouvernement angolais, précisant que l'économie du pays continue d'obtenir des soldes budgétaires positifs et, de cette manière, réduise les besoins d'endettement de l'État.

L'Espagne est un pays caractérisé par l'existence d'un secteur des affaires très dynamique avec un haut degré d'internationalisation, a renchéri le Chef de l'Etat.

Nous pensons donc que les partenariats entre les entreprises des deux pays peuvent offrir aux entreprises angolaises de bonnes opportunités pour pénétrer d'autres marchés et contribuer à la dynamisation et à la diversification des exportations de notre pays.

L'industrie agro-alimentaire, a-t-il dit, est l'un des secteurs les plus dynamiques et les plus forts de l'économie espagnole, les produits jouissent d'une grande acceptation internationale.

João Lourenço a défendu l'établissement de partenariats entre les producteurs angolais et espagnols dans les domaines de l'industrie agroalimentaire et pharmaceutique, ainsi que la création d'incitations à cet effet.

En ce qui concerne le secteur de la pêche, l'homme d'État a estimé qu'il était important de renforcer la coopération dans le domaine de la transformation du poisson et de la production locale d'engins de pêche.

Il a souligné les opportunités d'investissement existantes dans les domaines des ressources minérales, de l'industrie manufacturière, du commerce, de l'énergie et de l'eau, de la construction, des transports, des télécommunications, de l'hôtellerie et du tourisme.

Le Président João Lourenço a rappelé que l'Angola a lancé, depuis 2019, un programme de privatisation portant sur environ 170 actifs de l'État.