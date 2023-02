Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 09 Février 2023

Mali : Attaque dans l’ouest du pays- 2 policiers et 1 gendarme maliens tués

Selon l’Acp, deux policiers et un gendarme maliens ont été tués mardi dans l’attaque d’un poste de contrôle dans l’ouest du Mali, pays confronté à des violences djihadistes, ont rapporté mercredi des médias internationaux. L’attaque est survenue à l’entrée de Nara, capitale de la région éponyme située près de la Mauritanie, a affirmé un responsable du gouvernorat. L’assaut a été mené mardi après-midi par des « djihadistes présumés » et a été repoussé par les Forces de défense et de sécurité (Fds), a fait savoir une source policière. « Une quinzaine d’assaillants » ont été « neutralisés » lors de l’attaque, selon la même source policière.L’armée malienne a, par ailleurs, annoncé dans un communiqué avoir mené dans la nuit de lundi à mardi « une opération spéciale » contre un « groupe armé terroriste » dans le secteur de Korientzé, dans la région de Mopti (centre).

Sénégal : Activités du Chef de l’Etat- Macky Sall entame une tournée économique à Thiès

Les quotidiens sénégalais parvenus mercredi à Apa titrent sur une diversité de sujets dominés par la tournée économique du chef de l'Etat, Macky Sall, dans la région de Thiès, à 70 kilomètres de Dakar. Le Quotidien indique que le président Macky Sall se rend « sur les chantiers de Thiès » pour une tournée économique au cours de laquelle il présidera le Conseil des ministres décentralisé dans cette ville située à 70 kilomètres de Dakar. Selon le journal, le programme du chef de l'Etat se présente « entre inaugurations et lancements de travaux ». Selon Sud Quotidien, Macky Sall se met « au testeur d'Idrissa Seck », ancien Premier ministre et candidat classé deuxième à la dernière élection présidentielle avec plus de 20% des suffrages. « A moins de douze mois du scrutin présidentiel de 2024, Macky Sall diligente un Conseil des ministres décentralisé à Thiès, bastion traditionnel de son ancien challenger à la magistrature suprême, en l'occurrence Idrissa Seck.

Burkina Faso : Exploitation industrielle de l’or- Le gouvernement retire son permis à une grande société

Le gouvernement retire le permis d’exploitation industrielle de grande mine d’or de la Société des mines de Belahourou(Smb) à Inata dans la province du Soum.Selon le gouvernement, la société doit à l’Etat et aux travailleurs, des droits fixes de 4 milliards 285 millions 903 mille 102 Fcfa et la somme de 300 millions 880 mille 228 Fcfa au titre des pénalités, après une restructuration de sa dette. D’après l’exécutif, SMB n’a pas pu honorer le premier paiement dont l’échéance était prévue le 30 juin 2021. (Source : Aib)

Cameroun : Insécurité- Une député du Sdf kidnappée

La députée Wainachi Nentoh Honourine du Social Democratic Front (SDF) dans le département du Boyo (région du Nord-Ouest) a été enlevée le dimanche 5 février.Cet enlèvement a été confirmé par Me Adeline Djomgang, la secrétaire générale du SDF. L’élue a été enlevée sur la route de Bambui dans le département de la Mezam par des hommes armés. Les responsables du Sdf accusent les combattants séparatistes d’être les auteurs de ce kidnapping. Ces derniers réclameraient le versement d’une rançon de 36 millions FCfa pour sa libération, selon la chaine de télévision Equinoxe.( Source : Journal du Cameroun)

Guinée Equatoriale : Coopération régionale- Malabo signent plusieurs accords avec le Zimbabwé

Dans le cadre du renforcement de leur coopération, le président Obiang Nguema Mbasogo a au cours de sa rencontre avec le président zimbabwéen Emmerson Dambudzo Mnangagwa signé des accords dans plusieurs secteurs.Arrivée en Guinée équatoriale hier mardi 7 février 2023, le chef de l’Etat Obiang Nguema Mbasogo et son homologue Emmerson Dambudzo Mnangagwa ont ratifié, après analyse des enjeux inscrits dans le Memorandum of Understanding (MoU), signé entre les deux gouvernements le 24 septembre 2020, en vue de continuer à consolider leurs relations. En effet, au cours de leur rencontre, les deux chefs d’Etats se sont entretenus sur plusieurs sujets d’intérêt commun. Les deux parties ont procédé à la signature de plusieurs accords notamment : sur l'exemption de visa pour les titulaires de passeports diplomatiques et de service. A noter que le président du Zimbabwe est en Guinée équatoriale depuis mardi 6 février 2023 pour une visite de (Source : Journal de Malabo)

Nigeria : Elections- l'Inec affirme que la présidentielle aura bien lieu

La Commission électorale au Nigeria (Inec) a assuré mercredi que l'élection présidentielle sera bien organisée comme prévu le 25 février malgré les pénuries massives d'essence et de nouveaux billets de banque qui paralysent le pays le plus peuplé d'Afrique. A moins de trois semaines du scrutin, les files d'attente continuent de s'allonger devant les distributeurs en manque de billets et les stations essence dépourvues de carburant, plongeant les habitants dans la détresse. Plusieurs émeutes ont éclaté, notamment mardi à Abeokuta, dans le sud-ouest, ainsi que la semaine dernière à Kano, plus grande ville du nord, et à Ibadan, importante ville du sud-ouest. (Source : Africanews)

Côte d’Ivoire : Mutilations génitales féminines - 36,7% de femmes victimes du fléau

La Côte d’Ivoire a célébré le 6 février la Journée mondiale de lutte contre les Mutilations génitales féminines (Mgf). C'est la ville de Man qui a accueilli la commémoration officielle.La ministre de la Femme, de la Famille et de l’Enfant, Nassénéba Touré, a, au cours de cette cérémonie, dépeint la situation des Mutilations génitales féminines (Mgf). « En Côte d’Ivoire, la forme la plus pratiquée est l’excision dont 36,7% de femmes sont victimes, avec 10% de filles de moins de 14 ans », a confié Nassénéba Touré. En Côte d’Ivoire, les statistiques en matière de Mgf démontrent déjà une avancée notable. Ainsi, sur 6 040 cas de Violences basées sur le genre (Vbg) enregistrés en 2021, 26 cas de Mgf sont signalés soit 0,42%. Entre 2020 et 2021, les cas de Mgf pris en charge sont passés du simple au double (de 13 à 26).« Selon l’Oms, en Afrique, 91,5 millions de femmes et de filles de plus de 9 ans vivent actuellement avec les conséquences des Mutilations génitales féminines », a-t-elle renseigné. (Source : Fratmat.info)

Rdc : Gastronomie- A Kinshasa, un mini "Top-Chef" à la française

Un mini "Top Chef" à la française a clôturé cette semaine à Kinshasa une formation en hôtellerie restauration, dans un pays qui manque de professionnels du secteur.Les participants ont été sélectionnés à l'issue d'un projet lancé par l'ambassade de France, d'un montant de 360 000 euros, mené sur deux ans par l'Institut européen de coopération et développement (IECD) en partenariat avec trois établissements congolais de formation aux métiers de l'hôtellerie restauration. L'idée était d'insister sur la filière "commis de cuisine", dont les restaurants de la place ont besoin, et la formation des formateurs eux-mêmes. Le tourisme n'est pas développé en République démocratique du Congo, mais le besoin de main d'œuvre qualifiée est criant et l'envie de meilleure qualité réelle. (Source : africanews)

Une sélection de Bamba Moussa