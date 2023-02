Afrique de l'Ouest: Burkina-Mali - Le chef de la diplomatie malienne, Abdoulaye Diop, à Ouagadougou

Le ministre malien des Affaires étrangères, de l'Intégration africaine et de la Coopération internationale, Abdoulaye Diop, est arrivé à Ouagadougou, le mercredi 8 février 2023, en prélude d'un sommet entre le Burkina, la Guinée et le Mali.

Les relations bilatérales entre le Burkina Faso et la République du Mali se portent bien. Pour le renforcement de cette coopération, le ministre malien des Affaires étrangères, de l'Intégration africaine et de la Coopération internationale, Abdoulaye Diop, est arrivé à l'aéroport international de Ouagadougou, en début de soirée du mercredi 8 février 2023. A sa descente d' avion, il a été accueilli par la ministre des Affaires étrangères, de la Coopération régionale et des Burkinabè de l'extérieur, Olivia Rouamba.

A l'issue d'un tête-à-tête avec son homologue burkinabè, Abdoulaye Diop a confié être au pays des Hommes intègres pour un sommet entre son pays, le Burkina Faso et la République de Guinée. "Nous sommes là dans le cadre des consultations avec nos collègues du Burkina mais aussi de la Guinée sur des sujets d'intérêts communs.

Nous venons juste d'arriver et je pense que, dans les heures qui suivent, nous allons pouvoir mener des échanges et pouvoir vous dire la substance de ces questions ", a déclaré le diplomate malien. Abdoulaye Diop a ajouté que cette rencontre est l'occasion pour son pays et le Burkina de " resserrer " les liens de fraternité et de solidarité qui ont toujours existé entre les deux peuples et surtout de travailler suivant la vision de leurs chefs d'Etat, le capitaine Ibrahim Traoré et le colonel Assimi Goïta.

Dans le cadre de cette rencontre, le ministre en charge des affaires étrangères de la Guinée, Morissanda Kouyaté, est déjà présent sur le sol burkinabè depuis le mardi dernier.