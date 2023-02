Maroc: Message de fidélité et de loyalisme à SM le Roi du président de la Chambre des Conseillers

Rabat — Le Cabinet Royal a reçu un message de fidélité et de loyalisme adressé à Sa Majesté le Roi Mohammed VI par le président de la Chambre des conseillers, Enaam Mayara, à l'occasion de la clôture de la première session ordinaire de l'année législative 2022-2023.

Dans ce message, M. Mayara exprime au Souverain, en son nom propre et en celui de l'ensemble des membres de la Chambre des conseillers, ses sincères sentiments de fidélité et de loyalisme et son indéfectible attachement au Glorieux Trône Alaouite.

La Chambre des conseillers clôt cette session législative "avec une grande fierté quant à la marche réussie que poursuit notre pays avec détermination sous Votre sage conduite, Vos orientations éclairées et la bienveillance dont Vous entourez l'ensemble des franges de Votre peuple fidèle", souligne le message.

M. Mayara a affirmé que le discours Royal à l'occasion de l'ouverture de la session législative actuelle est le véritable guide de l'action de la Chambre, compte tenu des hautes orientations qu'il contient en matière de gestion de la pénurie des ressources en eau, de promotion de l'investissement ou encore de généralisation de la protection sociale à l'ensemble des citoyens marocains.

"C'est dans ce cadre positif qui jouit de Votre haute bienveillance et sollicitude que s'inscrit le bilan d'action de la Chambre des conseillers pour cette session", a-t-il ajouté, faisant savoir que des textes importants (40 projets de loi et 2 propositions de loi) ont été adoptés avec comme objectif de consolider l'édifice juridique pour la mise en oeuvre des Hautes directives royales dans de nombreux domaines.

La Chambre, a-t-il rappelé, a tenu 15 séances hebdomadaires consacrées aux questions orales sur des sujets d'actualité et deux séances mensuelles des questions relatives à la politique générale portant sur le "Dialogue social, une consécration de la notion de la justice sociale et un outil de réalisation du développement économique" et "La mise en œuvre du chantier de la protection médicale et sociale pour la consécration des piliers de l'Etat social", outre la tenue de plusieurs réunions des commissions permanentes en présence de membres du gouvernement autour de questions nationales importantes.

Sur le plan de l'évaluation des politiques publiques, a-t-il ajouté, la Chambre des conseillers a formé trois groupes thématiques sur des sujets d'ordre social et territorial, en vue d'élaborer des rapports sur "l'éducation, la formation et les enjeux de la réforme", en préparation de la séance annuelle dédiée à l'évaluation des politiques publiques, outre l'examen des "programmes intégrés destinés aux personnes en situation de handicap" et du "développement régional et le climat des affaires".

D'autre part, la Chambre a poursuivi le développement des relations de coopération et de concertation avec les Conseils et instances nationaux selon une vision de complémentarité qui a été couronnée par l'élection par la Chambre, avant la clôture de cette session, d'un nouveau membre à la Cour constitutionnelle dans le cadre du renouvellement du deuxième tiers de ses membres.

Pour ce qui est de la diplomatie parlementaire, a encore souligné M. Mayara, cette session a été marquée par la poursuite de l'engagement responsable et de l'action intense au sein des Unions et des associations parlementaires régionales, continentales et internationales, et dans le cadre bilatéral, dans le but de défendre les intérêts stratégiques et vitaux du Royaume, en parfaite harmonie avec la diplomatie nationale.

Tout au long de cette session, la Chambre a tenu à ce que son action diplomatique soit à la hauteur de la confiance royale et conforme aux Hautes orientations de SM le Roi, en faisant preuve de vigilance et de mobilisation constante pour la défense des intérêts suprêmes et des causes justes du pays, à leur tête la question de l'intégrité territoriale du Royaume, et la consolidation de la cohésion nationale autour de la pertinence de l'initiative d'autonomie dans les provinces du sud, a conclu le message.