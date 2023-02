Angola: Le pays renforce son mécanisme de coopération parlementaire avec l'Espagne

Luanda — La présidente de l'Assemblée nationale, Carolina Cerqueira, a assumé mercredi, à Luanda, l'engagement d'établir des mécanismes de coopération interparlementaire plus réguliers et des accords d'intérêt commun avec le Parlement espagnol.

Carolina Cerqueira a exprimé ce souhait lors de son allocution à l'Assemblée plénière solennelle, à l'occasion de la visite d'État en Angola du roi d'Espagne, Felipe VI, et de la reine, Letícia Ortiz.

Il s'agit de la première visite des monarques d'Espagne non seulement en Angola, mais dans un pays d'Afrique subsaharienne.

Carolina Cerqueira a informé, à l'occasion, qu'au cours des cinq premiers mois de la Vème Législature, elle a orienté la réalisation de quelques actions concrètes de concertation entre les deux institutions, notamment dans le cadre de la mise en place de la future académie parlementaire d'Angola, "dont l'expérience espagnole s'est avérée d'une grande valeur pour le renforcement du Parlement angolais".

Elle a souligné que ce vote renforce la compréhension que les partenariats doivent également atteindre les différents domaines de la vie des deux peuples, ce qui doit être assuré dans des actions de consultations et d'échanges politiques et diplomatiques entre toutes les institutions publiques, y compris au niveau parlementaire.

Visite historique

Carolina Cerqueira a souligné que la présence du roi d'Espagne à la session plénière de l'Assemblée nationale revêt une importance historique dans le développement des relations de coopération et d'amitié entre les deux États.

"Il est remarquable le chemin parcouru entre l'Angola et le Royaume d'Espagne, ainsi que les gains respectifs en termes de coopération économique, scientifique et culturelle", a-t-elle déclaré.

Carolina Cerqueira a précisé que cette stratégie de coopération bilatérale a permis les bonnes relations d'échange existant entre les deux peuples et leurs institutions républicaines dans divers domaines, notamment dans les aspects politiques, économiques et culturels, d'entraide et de partage.

"En vous accueillant ici, j'affirme avec solennité et la représentation de toute une Nation, que nous souhaitons maintenir et voir prospérer le partenariat stratégique avec votre pays, renforçant les liens d'amitié et de coopération", a-t-elle souligné.

La présidente du Parlement angolais a précisé que les gains mutuels montrent que "l'Angola a toujours été placé parmi vos priorités en coopération avec les nations du continent africain".

Elle a aussi reconnu, que le Royaume d'Espagne est l'une des économies les plus importantes de l'Union européenne.

L'Espagne, un allié au développement du pays

Elle a ajouté que l'Angola considère l'Espagne comme un allié pour son développement, "toujours disponible pour apporter une contribution précieuse à la croissance dans les domaines de l'éducation, de la santé, de la sécurité alimentaire, des télécommunications, de l'énergie, de la politique et de la culture, ainsi que dans d'autres domaines, raison pour laquelle nous pouvons et devons continuer à collaborer ", a-t-elle admis.

Solidarité avec le peuple turc

Carolina Cerqueira a saisi l'occasion pour exprimer la solidarité du Parlement angolais avec les peuples de Turquie et de Syrie pour la tragédie survenue en raison du séisme dans les régions de ces pays, causant un nombre élevé de morts et de blessés.

Dans son allocution, la présidente de l'Assemblée nationale a également évoqué le terrorisme et le cyberterrorisme, qui acquièrent une nouvelle dimension mondiale.