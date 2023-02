Cote d'Ivoire: En marge de la remise du Prix Houphouët-Boigny - Le ministère des Transports a mené une activité de sensibilisation dans la ville de Yamoussoukro

Dans le cadre de la semaine nationale de la sécurité routière et en marge de la cérémonie de remise du prix Felix Houphouët Boigny, la Direction de la Communication et des Relations Publiques du Ministère des Transports a mené une activité de sensibilisation dans la ville de Yamoussoukro, ce mercredi 8 février 2023. Cette activité s'est faite en collaboration avec la Direction Régionale des Transports et l'association des conducteurs de taxis communaux de Yamoussoukro.

A cette occasion, les conducteurs routiers de la capitale politique, notamment les chauffeurs de taxi, ont été encouragés au respect du code de la route et de la discipline au volant. " Cette mission de proximité a permis d'être auprès des conducteurs de Yamoussoukro et de faire en sorte qu'ils adhèrent pleinement à l'engagement de l'Etat à faire baisser le nombre de personnes tuées sur les routes ivoiriennes ", s'est réjoui M. Samou Diawara, Directeur de la Communication et des Relations Publiques du Ministère des Transports.