Mali: Enlèvement Olivier Dubois - 22 si longs mois!

Hier, 8 février 2023, Olivier Dubois était de nouveau à l'honneur sur les ondes de Radio France internationale (RFI). C'est le cas tous les 8 du mois depuis le 8 avril 2021, date à laquelle le journaliste indépendant a été enlevé à Gao, dans le nord du Mali, alors qu'il avait probablement rendez-vous avec une figure du djihad local pour une interview.

22 mois après son rapt, c'est silence radio ou presque. C'est tout juste si de temps en temps, des preuves de vie de l'intéressé sont diffusées. Ce sont autant de soulagement et d'espoirs pour sa famille et ses confrères.

Après une première vidéo publiée le 5 mai 2021 dans laquelle le journaliste annonçait lui-même son enlèvement, une seconde séquence est apparue sur Internet le 13 mars 2022. Olivier Dubois y affirme être en bonne santé et demande au gouvernement français de faire tout son possible pour sa libération.

Presque deux ans après, l'information judiciaire ouverte et confiée à des juges d'instruction du pôle antiterroriste du tribunal de Paris n'a toujours pas permis de retrouver les traces de celui qui vivait au Mali depuis 2015 et collaborait avec plusieurs médias dont Jeune Afrique, Libération et Le Point. Et le départ de Barkhane, chassé des terres maliennes, n'est pas pour arranger les choses. Certes, ce n'était pas leur mission première, mais on peut imaginer que les soldats tricolores pouvaient s'investir plus dans la traque des terroristes et espérer, qui sait, un jour dénicher le gros lot que serait Olivier Dubois. Ce qui doit être le cadet des soucis des nouveaux partenaires maliens de Wagner qui ont d'autres chats plus urgents à fouetter.

Quoi qu'il en soit, on espère que d'ici deux mois, c'est-à-dire au deuxième anniversaire de son enlèvement, l'infortuné journaliste sera aux côtés de sa compagne, de ses enfants et de ses nombreux confrères qui, depuis, n'arrêtent pas de lui envoyer via RFI des messages d'espoir. On l'a appris grâce à Olivier Dubois lui-même, ces bouteilles jetées à la mer lui parvenaient miraculeusement. Mais depuis que la diffusion de la radio mondiale a été suspendue au Mali, on craint que ces "bouffées d'air frais" comme il les a qualifiées ne lui parviennent plus encore.

Mais on ne saurait parler d'Olivier Dubois, seul otage français encore détenu dans le monde, sans évoquer le cas de notre confrère malien Moussa M'Bana Dicko porté également disparu dans les sables mouvants maliens et dont on est sans nouvelles depuis le 18 avril 2021. Les deux infortunés font partie des 65 journalistes ou collaborateurs de médias qui sont actuellement retenus en otage dans le monde selon un décompte de Reporters sans frontières (RSF). 49 autres sont portés disparus et 57 ont été tués au cours de l'année 2022. De quoi rappeler combien le métier de journaliste peut être dangereux dans de nombreux endroits de la planète, particulièrement dans les pays en conflit.