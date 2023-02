Burkina Faso: Régulation des médias - France 24 et Femina FM rattrapés par le "gendarme de la communication"

Le Conseil supérieur de la Communication (CSC) a annoncé hier, mercredi 8 février 2023, la mise en demeure de France 24 et de Femina FM, deux médias à qui il est reproché des manquements aux règles de la profession. A la chaîne française d'informations en continue, diffusée au Burkina principalement par les bouquets Canal +, le gendarme de la communication reproche l'utilisation du terme " rebelles islamistes " dans une bande défilante pour qualifier les auteurs du rapt de la soixantaine de femmes enlevées dans les environs d'Arbinda les 12 et 13 janvier dernier. La Radio Femina FM est, quant à elle, accusée d'avoir, au cours d'une émission interactive le 4 janvier 2023, diffusé l'intervention d'un auditeur, se présentant comme membre des groupes armés terroristes et qui a tenu des propos incitant à l'intolérance religieuse et à la haine envers les religions autres que l'islam et envers les FDS et des VDP.

La décision de mettre en demeure les contrevenants a été prise après l'audition du correspondant de France 24 au Burkina et de la directrice de la radio incriminée, indique le CSC. L'institution précise que les deux médias s'exposent à des sanctions de degré supérieur en cas de manquement similaires, notamment une suspension de leurs programmes.