Algérie: Ligue des champions - Le CRB et la JSK pour démarrer du bon pied en déplacement

ALGER — Les deux représentants algériens en Ligue des champions d'Afrique de football, le CR Belouizdad et la JS Kabylie entameront la phase de poules en déplacement, en affrontant respectivement vendredi et samedi les Egyptiens du Zamalek et les Angolais de Petro Atlético.

Versé dans le groupe D, le CRB, triple champion d'Algérie et auréolé de son titre honorifique de champion d'hiver, se déplacera au Caire pour défier le Zamalek, où rien ne va plus, puisque la formation cairote traverse une mauvaise passe en championnat avec une série de trois défaites consécutives.

Dirigé sur le banc par le Portugais Jesualdo Ferreira, évincé dans un premier temps pour mauvais résultats avant d'être finalement maintenu, le Zamalek fait du surplace en championnat égyptien, et occupe désormais la 4e place au classement avec 29 points, à huit longueurs de retard sur le leader et éternel rival Al-Ahly.

Le Chabab espère démarrer du bon pied, et revenir avec un bon résultat, d'autant que cette compétition constitue un objectif majeur pour le club algérois, qui a enregistré un changement au niveau de sa direction cette semaine, avec la désignation de Mehdi Rabehi en remplacement de Mohamed Ben Hadj.

L'entraîneur tunisien du CRB, Nabil Kouki est appelé à remobiliser son groupe, d'autant que pas moins de 8 joueurs étaient engagés avec l'équipe nationale A' au Championnat d'Afrique des nations CHAN-2022, dont l'Algérie a perdu le titre samedi en finale face au Sénégal (0-0, aux t.a.b : 4-5).

Le club algérois sera privé des services du défenseur central et capitaine Sofiane Bouchar, suspendu.

Dans l'autre match de ce groupe D, l'Espérance de Tunis, demi-finaliste de la dernière édition, entamera cette phase de poules à domicile face aux Soudanais d'Al-Merreikh.

De son côté, la JS Kabylie, qui signe son retour sur le plan continental après deux années d'absence, affrontera dans le groupe A, la coriace formation angolaise de Petro Atlético, actuel leader du championnat et qui reste sur une belle série de quatre victoires et un nul.

Relégable au terme de la phase aller de la Ligue 1 (15e, 12 pts), la formation kabyle devra puiser dans ses ressources pour faire de cette épreuve une source de motivation afin de relever la tête dans la seconde partie de la saison.

Les "Canaris", dirigés sur le banc par Miloud Hamdi, restent sur trois revers de rang en championnat. La direction du club a profité du mercato d'hiver pour renforcer l'effectif dans l'objectif, tout d'abord, d'assurer le maintien et ensuite, aller le plus loin possible dans la compétition continentale. Pour recharger les batteries, la JSK a effectué un stage en Turquie ponctué par une série de matchs amicaux.

L'autre match de cette poule entre les Marocains du Wydad Casablanca, détenteurs du titre, et les Congolais de l'AS Vita Club, a été reporté à mars prochain, en raison de l'engagement du WAC au Mondial des clubs.