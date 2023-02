Tunisie: Aeroflot Airlines - Reprise des vols de la compagnie russe vers la Tunisie, à partir du 30 mai 2023

Aeroflot Airlines, la plus grande compagnie aérienne russe reprendra ses vols vers la Tunisie, à partir du 30 mai 2023, a annoncé la compagnie dans un communiqué publié sur son site officiel.

Ces nouveaux vols réguliers seront opérés au départ de Moscou, les mardis, jeudis et dimanches, vers l'aéroport international d'Enfidha-Hammamet (Tunisie), a-t-on ajouté.

" Les vols vers la célèbre station balnéaire méditerranéenne seront assurés trois fois par semaine par des gros-porteurs Airbus A330 " , a indiqué la compagne.

La Tunisie attire chaque année les voyageurs avec son infrastructure touristique développée et la saison touristique dure jusqu'à fin octobre, a rappelé la même source.

Fin février 2022, Moscou a annoncé la fermeture de son espace aérien aux vols en provenance de 36 pays, en réponse à l'interdiction imposée sur les vols opérés par des transporteurs russes ou immatriculés dans le pays par les pays européens.

Aeroflot Airlines avait suspendu, depuis le 8 mars 2022, tous ses vols internationaux, à l'exception de ceux à destination Minsk, la capitale biélorusse, et ce, suite à la guerre russo-ukrainienne et aux circonstances qui ont empêché l'opérationnalisation de ses vols.

Le marché russe reste un marché important vu qu'il favorise un certain équilibre en termes de saisonnalité de l'activité touristique, d'autant plus qu'il est un marché moins vulnérable aux crises, selon l'universitaire et expert dans le secteur du tourisme, Moez Kacem.

Kacem a rappelé que le marché russe a accaparé, en 2019, environ 21% des nuitées passées dans les établissements hôteliers avant de subir les répercussions de la guerre avec l'Ukraine.

Ce marché a-t-il ajouté, enregistre une demande importante sur la destination tunisienne et pourrait soutenir la reprise du rythme normal de l'activité touristique.

En 2019, la Tunisie a accueilli plus de 630 mille touristes russes, selon le ministère du Tourisme et de l'artisanat. Au cours des années 2020 et 2021, le nombre des touristes a régressé à cause de la crise sanitaire. En fait seulement 90 mille touristes russes ont visité la Tunisie durant cette période.