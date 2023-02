Madagascar: Gaz à effet de serre - Vers la mise en place d'une structure de surveillance mondiale

Un symposium international organisé par l'Organisation Mondiale de la Météorologie s'est tenu vers la fin du mois de janvier dernier pour proposer une infrastructure mondiale de surveillance des gaz à effet de serre.

" Assure et coordonner une surveillance mondiale durable et coordonnée des concentrations et des flux de gaz à effet de serre pour aider à comprendre les facteurs du changement climatique et à y remédier, et pour favoriser la mise en œuvre de l'Accord de Paris ". Tel est l'objectif de cette initiative qui rassemble plus de 250 experts issus des communautés de recherche et d'exploitation, des agences spatiales, des services météorologiques, des communautés d'observation des océans et du climat, du monde universitaire et des partenaires des Nations unies qui ont participé à la session organisée par l'Organisation Mondiale de la Météorologie. Une initiative née du constat selon lequel il n'y a pas d'échange international complet et opportun d'observations des gaz à effet de serre en surface et dans l'espace. Et qui vise à " améliorer la collaboration en matière de développement de modèles et de génération d'informations d'aide à la décision à l'échelle mondiale ".

Important

e système de surveillance proposé permettrait de mieux comprendre le cycle du carbone et contribuerait à réduire les incertitudes liées aux estimations de la puissance des sources et des puits naturels, par exemple dans la biosphère, les océans et les zones de pergélisol. La compréhension du cycle complet du carbone est d'une importance vitale pour la planification des activités d'atténuation. Ce, dans la mesure où le changement climatique est déterminé par la quantité totale de gaz à effet de serre contenus dans l'atmosphère, quelle que soit leur origine (naturelle ou anthropique). " Il améliorera la qualité des inventaires nationaux des émissions de gaz à effet de serre et complétera les données mises à la disposition de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. Nous devons fournir des informations de meilleure qualité et plus exploitables si nous voulons vraiment changer de cap ", a-t-on avancé lors de cet événement.