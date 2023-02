Madagascar: Technologies - 78% sur les 1500 enfants enquêtés utilisent internet

Les enfants sont exposés de plus en plus tôt aux multiples dangers de la toile. Une formation sur l'utilisation sûre de l'application Tik Tok a été organisée hier pour faire connaitre aux jeunes les limites et les opportunités de ce réseau social.

Internet occupe de plus en plus de place dans la culture d'aujourd'hui, surtout dans celle des enfants et des jeunes, pour qui les devoirs, les jeux en ligne et les réseaux sociaux sont parmi les activités les plus populaires. Si internet est un outil formidable, il est aussi à l'origine de nouvelles formes de violences et de risques. Certains parents ne vérifient pas les sites visités par leurs enfant.

C'est dans ce sens qu'ECPAT France avec le soutien d'End Violence Partnership et de l'UNICEF a réalisé une étude sur l'exposition des enfants à l'exploitation et aux abus sexuels en ligne dans six centres urbains. Cette étude a révélé que 78 % des enfants âgés de 9 à 17 ans utilisent internet. 58 % se connectent à internet plus de 5 fois par semaine et 82 % de ceux qui utilisent internet y passent plus de 2 heures en ligne chaque fois qu'ils se connectent. En revanche, seulement 50 % des parents des enfants inclus dans l'étude utilisent internet et 57% d'entre eux se préoccupent de l'utilisation des médias sociaux par leurs enfants.

Pour un internet plus sûr

Dans le cadre de la journée mondiale pour un internet plus sûr célébrée hier, un atelier portant sur une utilisation sûre des réseaux sociaux a été organisé par l'UNICEF à Ambohijatovo. L'accent a été mis sur " Tik Tok " qui est le réseau social le plus en vogue en ce moment. Une trentaine de jeunes et d'adolescents ont participé à cet atelier. Formés et cadrés sur l'utilisation, les limites et les opportunités de ce réseau social, l'initiative avec l'appui de la plateforme End Violence Partnership sert de balise à la question cruciale, thème de cette journée : " Que font nos enfants en ligne... Et demain ? ".