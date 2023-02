Congo-Brazzaville: Développement local - Le pays prépare un forum sur la décentralisation

Prélude à la tenue du forum sur la décentralisation, prévu en mars prochain, le ministère délégué chargé de la Décentralisation et du Développement local a ouvert, le 8 février, à Brazzaville un atelier spécial au profit des animateurs des collectivités locales en vue de les fixer sur les actions à mener pour la mise en oeuvre effective d'une décentralisation équitable au Congo.

Les présidents des conseils départementaux et municipaux, les maires des communautés urbaines et les élus locaux sont conviés à l'atelier qui va se clôturer le 10 février. Pendant trois jours, les participants vont débattre des problématiques relatives à la mise en œuvre de la décentralisation et du développement local au Congo. Il s'agira notamment de circonscrire les sujets à débattre lors du prochain forum. A cet effet, deux principaux thèmes seront développés par des experts des collectivités locales, dont certains sont venus d'ailleurs. Il s'agit de : " Contraintes, défis et perspectives de la mise en œuvre de la décentralisation et du développement local et de : Approches et outils de développement local ".

A partir de ces thématiques, plusieurs communications seront aussi faites. Elles portent, entre autres, sur " La revue de la mise en œuvre de la décentralisation et du développement local ; Rôle et place des élus locaux dans la mise en œuvre de la décentralisation et du développement local ainsi qu'Apport des partenaires au développement : cas de l'Agence française de développement et la Banque mondiale.

Ouvrant les travaux, le ministre de tutelle a rappelé l'intérêt de cette rencontre préparatoire. " Le présent atelier vise à préparer toutes actions nécessaires et utiles pour la mise en œuvre effective d'un développement local équitable et harmonieux au Congo. Nous devons nous poser des questions de savoir, quels sont les obstacles à surmonter pour rendre effective la décentralisation, quel mécanisme d'appui faut-il mettre en place pour atteindre les objectifs ; et comment devrions-nous favoriser le développement local au Congo ", a indiqué Juste Désiré Mondélé.

Pour sa part, le chef de la délégation de l'Union européenne(UE) au Congo, Giacomo Durazzo, a réitéré l'intérêt pour son institution d'appuyer le pays dans la mise en œuvre de l'opérationnalisation de la décentralisation.

A l'image des projets déjà en cours, financés par l'UE, tel celui portant sur les villes résilientes à Owando dans la Cuvette et Nkayi dans le département de la Bouenza, son chef de mission compte pousser le bouton plus loin, dans le but de contribuer à l'épanouissement des collectivités locales au Congo. " Un nouveau programme de promotion des énergies renouvelables et de l'électrification rurale au Congo sera financé cette année par l'UE. Je peux donc aujourd'hui vous dire que la délégation de l'UE au Congo souhaite insuffler une approche territoriale à ses projets existants afin de renforcer notre positionnement dans le cadre du futur dialogue national sur la décentralisation qui commence par cet atelier ", a indiqué Giacomo Durazzo.