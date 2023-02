Congo-Brazzaville: La Fédération PCT-Europe dans la lancée du rassemblement

La Fédération PCT-Europe s'apprête à fêter le cinquante-troisième anniversaire de cette formation politique. Par la voix d'Anatole Guy Elenga, elle saisit l'occasion du passage du président du Comité central de ce parti à Paris pour capter son attention.

Anatole Guy Elenga a été investi à la tête de la Fédération PCT-Europe depuis le 22 octobre dernier. Avec son bureau validé par le secrétaire général du Parti congolais du travail (PCT), Pierre Moussa, il a la lourde tâche de redresser une formation politique ayant connu des dysfonctionnements au sein de sa structure dirigeante. À l'issue de l'assemblée extraordinaire, une feuille de route aux nouvelles normes édictées par le congrès du PCT stipule, entre autres, de redonner un cap au rassemblement des hommes et des femmes.

Lors de ses premières prises de parole, après son installation, le nouveau président de la Fédération-Europe a expliqué vouloir bâtir " un parti d'ouverture, de rassemblement, de la concorde ". " Les Congolais de l'étranger sont prêts à participer au développement durable de notre pays. J'ai la conviction que seul le parti de la majorité présidentielle, implanté en France et ailleurs à l'étranger, a ce devoir de structurer cette ressource humaine ", a déclaré Anatole Guy Elenga.

Et de marteler : " Je travaille pour traduire en actes concrets et relayer, auprès des compatriotes épris de paix, et ayant le Congo chevillé au corps, les orientations du chef de l'État, Denis Sassou N'Guesso, qui considère la diaspora comme un atout. Il est désireux de voir des hommes et des femmes de tous âges prêts à marcher main dans la main pour bâtir un Congo uni, un Congo fort, un Congo toujours debout, malgré les vents impétueux qui ont secoué son histoire ".

Le président de la Fédération PCT-Europe a conclu en déclarant : " À la veille du cinquante-troisième anniversaire du parti, nous saluons et apportons notre soutien efficace multiforme à tous nos dirigeants respectifs et réaffirmons notre appartenance à un parti qui a su, jusqu'à ce jour, mettre les intérêts du peuple et de la nation comme priorité du Congo, pays de tolérance, du dialogue et de la cohésion nationale ".