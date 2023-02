Afrique: Coopération - Le Maroc disposé à former les Congolais dans le domaine agricole

Au sortir de l'audience que le président de l'Assemblée nationale, Isidore Mvouba, lui a accordée, l'ambassadeur du Maroc au Congo, Ahmed Gargip, a réaffirmé la disponibilité de son pays à former les Congolais dans le domaine agricole au regard des avancées de ce pays et aussi dans bien d'autres.

" Le Maroc entend former les Congolais dans ce domaine au regard de son expertise. Nous avons conquis la plupart des marchés, que cela soit en Europe, aux Etats-Unis, au Royaume-Uni ou ailleurs. Donc, nous avons l'expertise et nous sommes disposés à former les frères congolais. Le Maroc est également précurseur dans les infrastructures hydrauliques au regard du nombre des barrages dont il dispose ", a souligné le diplomate marocain.

Ahmed Gargip a loué les bourses que l'Etat marocain accorde aux étudiants congolais, quatre-vingt-dix par an, pour leur permettre d'acquérir un savoir-faire. Il a, d'autre part, souhaité que les prochaines promotions puissent être intégrées dans la réalisation du Plan national de développement amorcé par le Congo en commençant par l'agriculture.

Le Maroc peut aussi partager son expérience dans le domaine sportif car ses infrastructures n'ont rien à envier à celles d'Europe, a renchéri Ahmed Gargip. Il a aussi salué les relations fructueuses entre le Maroc et le Congo. Les deux personnalités ont ensuite convenu d'intensifier les échanges, les visites entre les Parlements des deux pays, afin de donner un nouvel élan à cette relation d'ores et déjà d'exception.

Cette relation, a noté le diplomate marocain, se traduit par la coordination fructueuse dans la plupart des forums régionaux et internationaux. Le Maroc sait compter sur ses frères congolais et réciproquement pour aller de l'avant et essayer de travailler la main dans la main. Les défis sont énormes dans tous les domaines et le Maroc continuera bien évidemment à travailler étroitement avec ses frères congolais pour les relever, a conclu Ahmed Gargip.