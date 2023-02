Congo-Brazzaville: Ligues 1 et 2 arrêtées - Fécofa, Linafoot et les clubs en réunion

La Fédération congolaise de football association (Fécofa) a suivi avec intérêt la rencontre entre la commission de gestion de la Ligue nationale de football (Linafoot) et l'Association des dirigeants des clubs de football congolais (Adfco).

Au cours de la réunion tenue le 6 février, la Linafoot a déclaré son incapacité à poursuivre l'organisation des championnats des ligues 1 et 2 à cause des difficultés financières, du manque d'infrastructures (stades) et du déplacement des clubs dans le pays. Ces contingences ont bloqué la Linafoot dans l'organisation de ces championnats arrêtés depuis novembre 2022 et qui n'ont plus repris depuis.

Dans un communiqué, la Fécofa a estimé que les démarches vers des autorités du pays doivent être menées en vue de la poursuite de la saison. " La Fécofa estime que les démarches vers les autorités doivent être menées conjointement avec la commission de gestion de la Linafoot et la corporation des dirigeants des clubs, pour une probable voie de sortie, en vue de la poursuite du championnat ", indique le communiqué de l'instance faîtière du football congolais. En plus de cela, la Fécofa a invité la commission de gestion de la Linafoot et les dirigeants des clubs à une séance de travail, le 10 février.

C'est depuis novembre 2022 que les championnats nationaux des ligues 1 et 2 sont arrêtés. C'est pour la troisième fois consécutive que ces deux compétitions nationales de football s'arrêtent à mi-chemin à la suite des difficultés logistiques et financières. Le gouvernement s'était engagé à prendre en charge le déplacement des clubs. Mais cet engagement n'est pas tenu depuis un certain temps. L'on attend donc voir l'issue de la réunion mixte du vendredi entre la Fécofa, la Linafoot et la corporation des dirigeants des clubs. Le sort de la saison sportive 2022-2023 va en dépendre.