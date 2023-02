Congo-Kinshasa: Sénat - Lancement d'une pétition pour examiner la situation sécuritaire de l'Est du pays

La sénatrice Francine Muyumba a initié, depuis quelques jours, une pétition au Sénat pour exiger la convocation de la session extraordinaire afin d'examiner la situation sécuritaire dans l'Est de la RDC.

Elle a affirmé, au cours d'une interview mercredi 8 février, que cette session aura pour but de mettre fin à l'Etat de siège et exiger au gouvernement de doter l'armée des moyens conséquents pour vaincre l'ennemi (NDLR : les rebelles du M23), comme en 2013.

" Je refuse d'être réduite au silence au moment où mes frères et sœurs dans l'Est du pays meurent et d'autres ne dorment plus. Le Parlement doit se réunir et prendre des positions claires notamment sur la force régionale de l'EAC, l'Etat de siège et la situation de nos FARDC. Nous pouvons renoncer à nos avantages car il nous faut des sacrifices en interne pour vaincre l'ennemi. Il est question de nous réunir et nous prononcer clairement sur cette situation sécuritaire chaotique de la partie orientale de notre pays ", a fait savoir Francine Muyumba.

Membre du Front commun pour le Congo (FCC), elle estime que si la force de l'EAC n'est pas au front pour soutenir les FARDC, elle doit quitter le pays afin de laisser la place à la force de la SADEC qui, selon elle, est mieux disposée à aider la RDC :

" Lors que cet accord a été signé, le gouvernement avait menti aux Congolais que cet accord viendra régler définitivement la question de la stabilité, sécurité et paix tout en sachant qu'ils n'iront pas au front. Que font ces troupes déployées en RDC si elles ne peuvent pas aller au front ? Comment comprendre un accord de la force régionale déployée dans l'Est de la RDC pour y restaurer la stabilité, la paix et la sécurité alors qu'elle ne s'est jamais rendue au front ? Est-ce qu'elles vont restaurer la paix dans leurs bases climatisées ? Non, si c'est pour ça elles doivent partir ".