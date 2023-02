Afrique: Elim. CAN 2023 - Burkina Faso - Togo se jouera au Maroc

Alors qu'il devait se jouer au Stade du 4 août de Ouagadougou, le match Burkina Faso - Togo, comptant pour la troisième journée des éliminatoires de la CAN 2023, se jouera finalement au Maroc, et plus précisément au grand stade de Marrakech.

La Fédération Royale Marocaine de Football (FRMF) a donné l'autorisation à son homologue du Burkina pour qu'il en soit ainsi. La Fédération burkinabé de football (FBF) a d'ailleurs transmis à la CAF le nom du pays qui accueillera la rencontre.

C'est au Stade du 4 août que le match devrait se tenir. Malheureusement, le délai fixé pour la fin des travaux de réhabilitation de l'enceinte n'a pas été respecté et les travaux sont toujours en cours.

Les Etalons défient les Eperviers du Togo les 20 et 28 mars dans le cadre des 3e et 4e journées des éliminatoires de la CAN 2023.