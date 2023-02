Tunisie: Mercato - Ellyes Skhiri dévoile les raisons qui l'ont poussé à refuser Lyon

Ciblé par l'OL lors du mercato hivernal, Ellyes Skhiri a décliné l'offre lyonnaise en choisissant d'aller au bout de son contrat avec Cologne.

Cependant, le milieu de terrain aurait préféré avoir plus de temps pour réfléchir à la suite de sa carrière.

Peu actif au début du mercato hivernal, l'Olympique Lyonnais s'est réveillé dans les derniers jours avec la ferme intention de renforcer son milieu de terrain, souligne Madeinfoot. Les dirigeants rhodaniens avaient donc coché le nom d'Ellyes Skhiri, international tunisien et joueur de Cologne, mais la piste s'était très vite refroidie.

À l'occasion d'un entretien accordé à L'Équipe, le milieu de terrain de 27 ans est revenu sur la proposition tardive des Lyonnais. Si le Tunisien a décidé d'aller jusqu'au bout de son contrat en Allemagne, il a indiqué qu'il aurait préféré avoir un peu plus de temps pour réfléchir sur son avenir.

" C'est vrai qu'il y a eu cette opportunité et ce bel intérêt de l'Olympique Lyonnais. C'est très flatteur, car c'est un club que j'aime beaucoup. Mais le timing de l'offre n'était pas bon, c'est arrivé très tard en janvier. Ce n'était pas le meilleur moment pour moi, j'avais déjà repris la compétition avec l'équipe et c'était délicat de partir parce que j'étais impliqué avec cette équipe. J'ai préféré refuser. Ça fait partie du chemin de ma carrière. Il reste quatre mois avant la fin de mon contrat désormais (... ) J'ai discuté avec les dirigeants et avec le coach. Ce n'est pas facile de dire non à des personnes aussi importantes. Je les remercie d'ailleurs d'avoir compris mon choix et je me dis que la porte n'est pas fermée. Si j'avais eu plus de temps pour réfléchir, peut-être que ma décision aurait été différente. Mais là, il y avait une urgence qui ne me convenait pas" , a déclaré l'international tunisien au quotidien sportif.