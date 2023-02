Afrique: Action sociale - Le REPSCI au secours des enfants de parents incarcérés

La Fondation Relais-Enfants-Parents et Solidarité de Côte d'Ivoire (Repsci) s'est présentée officiellement à l'opinion nationale le mardi 7 février 2023, au siège du Conseil national des droits de l'Homme (Cndh) à Cocody - II Plateaux Vallon.

Au cours de la cérémonie, Clarice Karol Tchatat, fondatrice de l'Ong a expliqué que cette association s'est donné pour but de protéger les enfants battus par leurs parents de substitution à cause de l'incarcération de leurs géniteurs. Il s'agit, a-t-elle précisé, de faire en sorte les droits de ces enfants soient protégés et que leur dignité soit préservée.

La fondation Repsci veut être également un pont entre ces enfants et leurs parents incarcérés. L'objectif est donc de pallier le manque d'action en faveur de cette frange de la population à travers des actions sociales, des actions humanitaires pour les empêcher d'alimenter le phénomène de microbes et de s'adonner au banditisme.

" Nous porterons un crédit particulier à la sensibilisation pour contribuer à alléger la souffrance de ces personnes qui subissent la méchanceté de la société parce que leurs parents sont incarcérés. Aucune sensibilisation des parents qui recueillent ces enfants et les martyrisent, ne sera de trop pour notre organisation. Nous avons foi que ces actions leur donneront plus de lueur d'espoir et leur permettront d'être protégés et d'être les meilleures versions d'eux mêmes afin de réussir sur tous les plans leur insertion sociale, professionnelle et économique ", a-t-elle assuré.

Aussi voudrait-elle conduire des actions visant à réduire le taux de récidivisme chez les personnes incarcérées. " Il s'agit de parvenir à rendre utiles ces personnes à travers nos projets et aussi, à susciter auprès de l'administration pénitentiaire des actions concrètes pour l'amélioration de l'interaction entre parents et enfants pour le bonheur de tous ".

Bamba Sindou, secrétaire exécutif du Conseil national des droits de l'Homme a, au nom de la marraine, Namizata Sangaré prodigué de sages conseils aux dirigeants de cette organisation. Ce lancement a eu lieu en présence de plusieurs associations et représentants de ministères en charge de la Protection de l'Enfant.