Congo-Kinshasa: 6 ans après sa mort, Etienne Tshisekedi - Mboso, Bahati et Sama Lukonde rendent un grand hommage !

Six ans après sa disparition, Etienne Tshisekedi Wa Mulumba, Père Fondateur de l'Union pour la Démocratie et le Progrès Social, a été célébré avec magnificence, ce mardi 7 février 2023, dans son mausolée situé dans la commune de la N'sele, dans l'autre versant Est de Kinshasa.

A l'instar des familles biologique et politiques du Sphinx de Limete, cette commémoration a connu aussi la présence de Jean-Michel Sama Lukonde, le Premier Ministre, de Modeste Bahati et de Christophe Mboso N'kodia Pwanga respectivement, Présidents du Sénat et de l'Assemblée Nationale, des Ministres ainsi que de tant d'autres personnalités politiques du pays.

Tout a commencé par la célébration eucharistique du prêtre qui, dans son homélie, a exhorté les congolais à prendre l'exemple positif d'Etienne Tshisekedi qui, a-t-il souligné, incarnait, en lui-seul, un leadership engagé pour le bien de tous.

Poursuivant, le prêtre a relevé que : " Si nous sommes réunis ici, c'est pour qu'enfin nous racontions aux générations futures que le Congo avait un grand homme, l'homme le plus radical, pour que nous racontions aux générations qu'on avait caudataire de l'Etat de droit et de la démocratie. Et c'est bien Etienne Tshisekedi ", a dit le prélat.

En évoquant les souvenir du sphinx de Limete, le prêtre a ajouté que c'est parce que Dieu aime qu'on se souvienne des autres, comme lui-même se souvient de ses créatures, qu'il y a eu, faut-il le dire, cette célébration eucharistique en la mémoire d'Etienne. "Souvenez-vous de ceux qui vous ont dirigé, imitez leur foi, méditez sur l'aboutissement de la vie... ", a-t-il soutenu, tout en renvoyant toute l'assistance à la lecture des Saintes écritures.

Unité à l'image d'Etienne Tshisekedi

A cette occasion, Augustin Kabuya, Secrétaire général de l'UDPS, a profité de cette aubaine pour lancer un appel à tous les membres, cadres et militants du parti à l'unité et à taire les querelles pour le rayonnement, à tous égards, de cette formation politique, comme l'avait si bien voulu le Feu Président Etienne Tshisekedi wa Mulumba.

Il a, en outre, remercié toute personne qui s'est déplacée vers le mausolée, pour saluer la mémoire du Fondateur de l'UDPS. " Je tiens à remercier toutes les autorités qui ont fait le déplacement pour honorer la mémoire de notre père Fondateur, le responsable de la Maison Civile, pour la réussite de cette activité, tous les responsables politiques qui ont fait le déplacement pour honorer la mémoire de notre héros national, je tiens aussi à remercier les autorités de l'Eglise catholique ", a vivement mentionné le SG de l'UDPS.

Table Rase !

Augustin Kabuya est revenu, par ailleurs, sur l'accrochage qui se constate, depuis des jours, autour du discours du Cardinal Fridolin Ambongo tenu dernièrement devant le Pape François, lors de sa messe de N'dolo à Kinshasa. Celui que les intimes appellent AK47 passe l'affaire comme si rien ne s'est passé, en demandant, par contre, aux militants de son parti de cesser de s'insurger contre les hommes de Dieu sur ce dossier. " Je profite de l'occasion pour exhorter les uns et les autres à tourner la page de l'incident malheureux que nous avons connu, il y a quelques jours. Ça ne sert à rien de s'en prendre aux hommes de Dieu ", a-t-il conclu.