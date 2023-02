Congo-Kinshasa: Après 28 ans de mariage, Koffi et Alyane - A qui profite le divorce ?

Tout le monde en parle dans les réseaux sociaux sans pourtant y connaître la vérité et les origines du problème. Mais ce qui est vrai, l'artiste musicien Koffi Olomidé et sa tendre épouse légitime Alyane ne cohabitent plus ensemble.

Après 28 ans de mariage, le couple AGBEPA vient de connaître une séparation brutale. Fifi Alyane mieux connue sous le nom d'ALIYA, " MISS des MISS ", "MUKARAME ", " ALIDOR ", " MERE 100 ans ", tous ces sobriquets ou compliments adorables chantés par la star Koffi Olomidé Mopao Mokonzi, entrent dans les oubliettes. Parce qu'entre elle et le père de ses enfants, les relations se conjuguent désormais au passé.

Cet amour romantique que M. Antoine Agbepa dit Koffi a tant adoré avec ferveur, vient de tourner au vinaigre.

Depuis, la fin de l'année 2022, le couple vivait dans la discordance totale. Leurs proches témoignent qu'au-delà de la séparation du corps, il faut ajouter des quolibets, clashs et surtout des paroles malveillantes qui sortent dans la bouche de l'un ou de l'autre.

Et, il faut noter que jamais une femme n'a été chantée et vénérée comme ALIYA dans l'histoire de la musique congolaise par un musicien.

Qu'à cela ne tienne, Miss des Miss s'est déjà engagée pour une procédure judiciaire en France pour réclamer le divorce avec le père de ses enfants.

Selon nos sources, deux raisons ont poussé Aliya à se débarrasser de Koffi Olomidé.

Premièrement, celle qu'on appelait affectueusement Mukarame, ne supportait plus la présence de la cantatrice Cyndi-le-Cœur dans l'orchestre de son mari. Car, elle la soupçonnait d'ores et déjà d'avoir de développer une relation amoureuse avec le père de ses enfants. Aliya est arrivée jusqu'au point d'exiger à Mopao Mokonzi de licencier sa chanteuse de cœur du groupe Quartier Latin.

Malheureusement, le fils du feu papa Charles AGBEPA n'avait pas obtempéré à cette idée. Car, Cyndi-le-cœur est l'unique et la meilleure chanteuse du siècle présent avec sa voix inégalable et incomparable de la génération actuelle dans la musique congolaise. Perdre une grande chanteuse de sa trempe signifie signer sa propre mort artistiquement. Donc, Aliya avait déjà perdu son premier combat contre celle que le patron de Quartier Latin a baptisé "Honorable Wankoro". Depuis, la famille Olomide est au cœur des polémiques. L'on constate un climat malsain entre le géniteur et sa femme légitime, appelée " Mère 100 ans ".

Deuxièmement, renseigne-t-on, Alyane a subi plusieurs humiliations de la part de sa belle-famille à Kinshasa tout comme en Europe où les frères et sœurs de Koffi Olomidé l'ont désavoué et se sont montrés indifférents envers elle.

Plus grave, même les enfants se sont mêlés dans ce conflit qui oppose le Roi du Tcha-Tcho à la femme de sa jeunesse.

Cette thèse est soutenue par Didistone, la fille aînée de l'union entre Mopao Mokonzi et Miss des Miss. Curieusement, elle défend sa mère face au conflit conjugal qui l'oppose à son père.

Sur sa page Instagram, la jeune fille a fait savoir que ce feuilleton est loin d'être fini car chaque jour qui passe un autre angle du sujet apparaît.

Concernant le divorce de ses parents, Didistone a précisé que la séparation ne date absolument pas d'aujourd'hui. " C'est moi qui conseillais à mes parents de seulement se séparer calmement et proprement car l'atmosphère dans laquelle nous vivions était juste invivable ", a-t-elle confirmée.

Par ailleurs, Didistone soutient également que sa mère subissait des insultes, des humiliations répétées, de la part des membres de la propre famille de son père...

Pour elle, le choix de divorce entre ses parents était la meilleure solution afin de les départager et les permettre de régler leurs différends dans l'amiable.

" J'ai conseillé à mes parents de se séparer calmement et proprement car l'atmosphère dans laquelle nous vivions était juste invivable ", a renchéri Didistone.

Rappelons qu'Aliane et Koffi ont fait trois enfants, à savoir : Didistone, Saint James et Del Pirlo Morinio. Leur fille aînée Didistone a été élue l'Africaine la plus stylée de la diaspora en 2016 en France.Jordache Diala