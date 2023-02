Soudan: Des envoyés internationaux arrivent au pays pour une visite officielle

Khartoum — Six envoyés représentant les Etats-Unis, la Grande-Bretagne, la France, l'Allemagne, la Norvège et l'Union Européenne sont arrivés Mardi au pays pour une visite officielle de plusieurs jours au cours de laquelle ils rencontreront le Président du Conseil de Souveraineté Transitoire (CST) Général Abdel-Fattah Al-Buhan et son adjoint Général Mohamed Hamdan Daglo, ainsi que le Ministre des Affaires Etrangères et les partis politiques engagés dans le dialogue en cours dans le pays.

Le Ministre des Affaires Etrangères, Ambassadeur Ali Al-Sadeq, a déclaré à la SUNA que la visite a pour but de pousser en avant le processus politique et de rapprocher les points de vue entre les partis politiques, et de les exhorter à faire les concessions nécessaires pour parvenir à un consensus et à une transition démocratique dans le pays, qui pavent la voie devant la formation d'un gouvernement civil conduisant à l'ouverture du Soudan à la communauté internationale une fois de plus.

Les envoyés rencontreront également les organisations de l'UNITAMS et des Nations Unies opérant au Soudan pour s'informer sur le progrès de la mise en œuvre des programmes d'aide humanitaire financés par leurs pays.