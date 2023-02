Soudan: Le ministre russe aux AE arrive aujourd'hui au pays

Khartoum — Le Ministre des Affaires Etrangères de la Russie, Sergey Lavrov, arrivera dans le pays aujourd'hui soir dans le cadre d'une tournée incluant un certain nombre de pays Africains et Arabes pour discuter les relations de la Russie avec ces pays, ainsi que les questions internationales d'intérêt commun.

Le Ministre par intérim des Affaires Etrangères, Ambassadeur Ali Al-Sadeq, a accueilli la visite et a déclaré à la SUNA : "Nous sommes heureux de le recevoir car la Russie est un ami traditionnel du Soudan".

Il a souligné que le Soudan et la Russie sont liés par des relations fortes, développées et enracinées, basées sur le respect réciproque et que les deux pays partagent le désir de développer ces relations.

Le ministre a ajouté que ces relations sont soutenues par des mécanismes convenus et établis entre les deux parties qui représentent le comité ministériel conjoint, le comité conjoint sur la consultation politique et les réunions bilatérales sur le niveau des Présidents, des Ministres, des hauts responsables et des experts, en plus du Forum Russo-Arabe qui concerne le développement des relations Russo-Arabes.

"Nous présenterons à la partie Russe un briefing sur le progrès du processus politique dans le pays et sur les efforts déployés pour parvenir à une convergence nationale conduisant à la formation d'un gouvernement civil qui poursuivra la marche de transition et conduira le pays aux élections", a-t-il ajouté.

Le ministre a ajouté que les deux parties discuteraient les relations bilatérales, en particulier les résultats des réunions du comité ministériel conjoint qui se sont tenues au cours du second semestre de l'année dernière, et les domaines de coopération conjointe entre les deux pays représentant la production d'électricité, les recherches géologiques, les mines et le pétrole, ainsi que les questions internationales intéressant les deux pays.