Tunisie: Siliana - Plantation de plus 250 mille arbres depuis 2019

En collaboration avec des composantes de la société civile et de la direction régionale des forêts à Siliana, l'association " Clean up " a planté plus de 250 mille arbres depuis 2019, selon le président de l'association Houcem Hamdi.

Dans une déclaration à l'agence TAP, Hamdi a fait savoir que les arbres plantés sont répartis entre pin d'Alep, le caroube et l'eucalyptus selon les caractéristiques de la terre et le système écologique de la localité signalant que les activités de l'association ont démarré en 2019 dans la localité de Sidi Ameur relevant de la délégation de Siliana sud et la localité Bou Abdallah relevant de la délégation de Kesra.

Et d'ajouter que l'objectif de l'association est de planter un million d'arbres dans le gouvernorat de Siliana et 12 millions arbres dans toute la Tunisie d'ici 3 ans.

De son côté, le président de l'arrondissement régional des forêts à Siliana, Sabri Oualani a indiqué que les membres de l'association ont reboisé 60 hectares du domaine forestier récupéré à l'occasion de la fête de l'Arbre.

À noter qu'un nombre des composantes de la société civile va organiser dimanche 12 février 2023 une campagne de reboisement à Djebel Bargou des superficies endommagées durant la saison estivale par les incendies.