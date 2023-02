Afrique: Ligue 1 / Phase 1 / Dernière journée - Le CSS présent au play-off !

Frustrant pour le ST et le CAB qui ont gagné mais qui lutteront pour le maintien.

L'EST à l'arrivée et l'Etoile dans son sillage. L'UST sur le podium et le CSS sur le fil, aux dépens du ST dans le groupe A. Volet descente, le Croissant Chebbien rejoint Rejiche en Ligue 2. Pour le groupe B, outre la hiérarchie installée dès la journée précédente, pour le play-out, chapitre point-bonus Metlaoui devance Soliman de deux unités, alors qu'un boulevard sépare l'OSB des Cap-bonnais de l'ASS. En cette ronde finale de la phase 1 du championnat, forcément, outres les points-bonus à distribuer, play-off et play-out, dans le groupe A surtout, ça s'annonçait forcément incandescent, avec cette lutte pour éviter le purgatoire, dans les tuyaux, autant qu'une place d'accessit à prendre, ou pire même, si le destin est capricieux ! Hier encore, comme d'habitude (du moins sur l'adoption alternée de ce format depuis une décade), le final de la phase des groupes nous a tenus en haleine.

Le CAB piège l'Etoile

Quantités de buts en première période donc, avec le CA qui prend l'avantage, à Béja grâce à Garreb, avant que Bouguerra ne remette les pendules à l'heure sur penalty. L'USM qui met les choses au clair assez tôt à Rejiche, suite à des buts de Mhirsi et Delli, et l'ESM qui avance à Sidi Bouzid, grâce à des réalisations de Mastouri et Hajji, alors que l'OSB n'a pas encore dit son dernier mot, réduisant le score, après coup par Saidi. Et ce n'est pas fini pour ce premier half, puisque dans le même temps, Diallo a répondu à Jouini au Bardo, mais pas pour longtemps, juste le temps pour Awadhi de sortir de sa coquille et de permettre aux Stadistes de mener à nouveau. Fin de première période où, en passant, Habassi, vers la 44', a permis au CSS de mener à Sfax face au CS Chebbien qui jouait "sa vie" en Ligue 1.

Ce faisant, de retour de pause, le CSS enfoncera définitivement le Croissant Chebbien, Habboubi étant passé par-là. Les choses s'enchaînent en l'état, et le tenant "Sang et Or" ouvre le score grâce à Zaddem, un ex-étoilé, alors que dans le même temps, l'ESS ronge encore son frein. Pas le temps de reprendre ses esprits et voilà que Hamed permet à l'USBG de mener à la marque face à Soliman. Un match débridé puisque Babaccar, à deux reprises pour les Cap-bonnais, et Jouini coté USBG donneront des allures ultra offensives à ce match, sanctionné par une parité.

Ce fut aussi le cas à Sidi Bouzid où les gars du bassin minier auront le dernier mot. Victoire finale de l'ESM (3-4) et passage en force des Miniers ! Notons aussi qu'à Béja, les Cigognes ont bénéficié de deux penalties, transformés. Ce qui n'a pas empêché le CA de forcer son destin en terre béjaoise et de planter trois buts. Enfin, l'EST a confirmé en seconde période face à l'Espoir de Hammam Sousse grâce à Ben Hamida et le CAB a conquis Sousse en venant à bout du leader étoilé suite à un doublé de Balbouz. Alors vivement le play off et le play-out !