Tunisie: Exposition de Tine Decroix/ Designer et décoratrice artistique à Tunis - Histoire d'une passion

Un duo d'artistes, Tine Decroix et Peter Bulcke, investit à travers leurs créations toute la partie d'un hôtel, à l'occasion de leur vernissage/ exposition. Leurs créations mêlent art numérique, design, meubles et décoration d'intérieur. Tine Decroix est designer et décoratrice, belge- flamande, vivant à Tunis avec son mari. Ils entament en tandem leur aventure.

Le Movenpick Hôtel du lac de Tunis ouvre son espace en grande partie à une succession de rendez-vous artistiques, en 2023. Tine Decroix et Peter Bulcke inaugurent la saison en happant leur public dans un univers distingué tout en investissant artistiquement cet établissement hôtelier. Une grande aile de l'espace attire les visiteurs, grâce aux imposants tableaux de Peter Bulcke, spécialiste en art numérique. Le but du vernissage est de donner un nouveau souffle, une nouvelle harmonie à l'espace, loin de l'artisanerie et autres concept store à vocation commerciale, purement touristique.

Histoire d'une reconversion

Decroix et Bulcke vivent en Tunisie depuis 13 ans, soit peu de temps avant le déclenchement de la révolution de 2011. Tine était styliste modéliste et Peter travaille dans une société belge. C'est à travers ses découvertes du pays, faites au gré des hasards, que l'artiste est tombée amoureuse de ce pays. Architecture, artisanat tunisien, textile ont nourri cette passion pour le design et l'ont influencée. Son amour pour la conception des meubles et pour la décoration d'intérieur n'ont cessé de grandir, au point où, quelques années plus tard, elle finit par s'y consacrer.

Une passion prenante pour le dessin des meubles, pour la décoration d'intérieur ont fini par prendre forme sur ses croquis d'abord, et en vrai ensuite. Concevoir des meubles en Tunisie était devenu un objectif. Son mari, Peter Bulcke, l'a soutenue, en piochant davantage dans sa passion pour les arts numériques. Le couple s'est fixé comme objectif de créer en Tunisie, de faire travailler les Tunisiens, de vendre sur place et d'exporter vers la Belgique ou ailleurs, offrant ainsi des opportunités d'embauche à des Tunisiens et Tunisiennes.

Leur site "Tinedecroix.com" a vu le jour. L'artiste déclare dans les pages promotionnelles du magazine de l'hôtel que son objectif, c'est surtout de travailler avec des Tunisiens d'ici. Une façon efficace de les embaucher et de les aider à percer dans ces temps durs. " En offrant cette possibilité de travailler à des jeunes sans emploi, d'exercer leur savoir, on pourra les sauver, leur redonner de l'espoir, en leur procurant un travail décent, et surtout cette envie d'aimer la Tunisie et d'être utile ici", déclare-elle.

L'exposition de Tine Decroix puise sa force dans une ambiance créée à travers les créations de Peter Bulcke. Des tableaux numérisés qui font l'univers Decroix. Peter est passionné de photographies digitales et spécialiste en "sublimage". Il est graphique-designer, artiste-numérique et sait manier différents logiciels pointus. Ses tableaux sont des photos qu'il modifie, à sa manière, en imprimant, en couleur, les filtres et les formes. Bulcke crée derrière son écran et fusionne avec les créations Decroix. La prochaine exposition attendue dans ce même espace est dédiée à "L'amour dans tous ses états", une exposition collective, organisée par la commissaire d'exposition Michela Margherita Sarti, et maintenue à l'occasion de la Saint Valentin.