Sénégal: Kaffrine - Des directeurs d'école et enseignants sensibilisés sur le dispositif de remédiation

Kaffrine — L'inspection de l'éducation et de la formation (IEF) de Kaffrine (centre), a entamé mercredi une visite dans les différentes écoles du département, en vue de sensibiliser les directeurs d'école et enseignants sur le dispositif de remédiation, a constaté l'APS.

"Aujourd'hui, l'Inspection de l'éducation et de la formation a accueilli tous les 27 inspecteurs de l'académie de Kaffrine dans le cadre des sorties groupées, pour davantage accompagner et encadrer les enseignants et les directeurs", a expliqué l'Inspecteur de l'éducation et de la formation de Kaffrine, Doudou Fofana.

C'est une mission qui "fait partie du plan de travail annuel de l'inspection", a-t-il précisé au terme de ces visites effectuées dans différentes écoles du département de Kaffrine.

Il a ajouté : "Ce sont des journées pédagogiques dans chaque collectif des directeurs d'écoles, pour parler avec les enseignants sur le dispositif de remédiation, de l'encadrement de l'enseignant et l'accompagnement des directeurs dans le pilotage de son école."

M. Fofana a dit que c'est après analyse et exploitation des évaluations du premier trimestre que l'IEF a décidé d'organiser ces sorties dans chacune des quatre inspections d'éducation et de formation, "pour voir ce qui n'a pas marché et quels sont points à améliorer".

Pour El Hadji Ngom, enseignant à l'école Diagle, "l'initiative de cette sortie groupée est à saluer". "Elle permettra davantage à l'enseignant une meilleure pratique de classe", a t-il dit.