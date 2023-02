Sénégal: Des hommes d'affaires américains explorent des opportunités au Sénégal

Des hommes d'affaires américains, originaires notamment de l'Etat de Floride ont rencontré mercredi à Dakar des chefs d'entreprises locales évoluant dans divers secteurs d'activités afin de créer des partenariats et pouvoir explorer les différentes opportunités possibles entre le Sénégal et les Etats-Unis, a constaté l'APS.

Ces hommes d'affaires, représentant sept entreprises, sont au Sénégal depuis quelques jours pour "explorer" des opportunités dans le cadre d'un partenariat "gagnant-gagnant".

Les participants sénégalais eux espèrent trouver des accords pour accroître leurs affaires.

"Ce genre d'événements est pour nous l'occasion de rencontrer de futurs partenaires, de découvrir des solutions qui pourront intéresser nos clients. C'est quel chose que nous saluons", a indiqué Mamadou Kebe, de Colombe Cybersecurity and Defense Operating Center.

L'homme d'affaires sénégalais s'exprimait en marge de la rencontre.

Il a souligné que les perspectives sont favorables. "On a eu l'occasion de découvrir pas mal de solutions au cours de nos entretiens. Les échanges vont se poursuivre et nous espérons qu'ils aboutiront à de nouveaux partenariats et davantage de technologie et de possibilités à offrir au marché sénégalais", a-t-il déclaré.

"L'objectif de cette mission, c'est de promouvoir des échanges commerciaux bilatéraux entre la Floride, en tant qu'Etat, et le Sénégal", a expliqué Joseph Bell, chef de la délégation américaine.

Il ne s'agit pas pour eux de venir "seulement" vendre des produits à leurs partenaires sénégalais "mais plutôt de leur proposer des solutions qui permettront de promouvoir le développement économique", a-t-il relevé.

Cette délégation a déjà rencontré des représentants du gouvernement sénégalais et des maires des différentes municipalités.

"Nous voulons écouter ce que les Sénégalais ont à nous proposer. Et éventuellement de retour en Floride, nous passerons l'information à des investisseurs potentiels qui pourraient venir non seulement investir au Sénégal mais aussi installer des unités de production", a-t-il ajouté.

"Une fois que nous aurons identifié les besoins des Sénégalais en termes de produits, il serait plus intéressant économiquement pour nos investisseurs de venir s'installer et faire la production sur place", a poursuivre l'homme d'affaires.

Mame Khar Sarr, chargée des affaires économiques et commerciales à l'ambassade des Etats-Unis au Sénégal a expliqué que cette mission a pour but de permettre à ces hommes d'affaires de l'Etat de Floride de "rencontrer des entreprises locales dans divers secteurs d'activités afin de créer des partenariats et de pouvoir explorer les différentes opportunités possibles entre le Sénégal et les Etats-Unis".

"En raison de ce que les deux Etats peuvent s'offrir mutuellement à travers des partenariats, nous pensons que tout le monde y gagnera", a-t-elle expliqué.

Les entreprises américaines évoluent dans les domaines de "l'agriculture, de la sécurité, de l'agriculture, de l'agro-business et de la technologie.