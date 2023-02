Algérie: Le Général d'Armée Saïd Chanegriha reçoit le Commandant de Africom

ALGER — Le Général d'Armée Saïd Chanegriha, Chef d'Etat-Major de l'Armée nationale populaire (ANP) a reçu en audience, mercredi au siège de l'Etat-Major de l'ANP, le Général d'Armée Michael Langley, Commandant du Commandement militaire des Etats-Unis en Afrique (AFRICOM), qui effectue une visite en Algérie, à la tête d'une importante délégation militaire, indique le ministère de la Défense nationale dans un communiqué.

"La cérémonie d'accueil a été entamée par le salut du drapeau national, suivi du salut militaire présenté à l'hôte par une formation militaire, représentant les différentes Forces de l'ANP", précise la même source.

Lors de cette rencontre, à laquelle ont pris part "Messieurs le Secrétaire général du MDN, les commandants de Forces et de la Gendarmerie nationale, le chef du Département Emploi-Préparation de l'Etat-Major de l'ANP, les Directeurs Généraux des services de sécurité et les Directeurs centraux du MDN et de l'Etat-Major de l'ANP, ainsi que les membres de la délégation américaine", les deux parties ont abordé "les défis sécuritaires auxquels le continent africain fait face, ont échangé les points de vue sur les questions d'intérêt commun et ont examiné les moyens permettant le renforcement des relations de coopération militaire entre les deux pays".

A cette occasion, le Général d'Armée a prononcé une allocution, aux termes de laquelle il a, tout d'abord, souhaité la bienvenue à la délégation hôte, en soulignant que cette "visite constitue une opportunité pour les deux parties pour réaffirmer leur engagement à élargir ensemble les domaines de la coopération militaire bilatérale".

"Cette visite représente également une opportunité que nous pourrons fructifier ensemble en vue de réaffirmer notre engagement à élargir et les domaines de notre coopération militaire et d'aborder, avec pragmatisme et objectivité, les questions d'intérêt commun dans la région", a déclaré le Chef d'Etat-Major de l'ANP, précisant à ce propos, que "le contexte sécuritaire prévalant sur la scène internationale est marqué par l'émergence de conflits armés et l'exacerbation des crises et des tensions".

"Cet état de fait a eu pour conséquence la perturbation de l'ordre mondial existant jusque-là, ce qui requiert, plus que jamais, la mobilisation de tous les acteurs afin de s'engager dans une nouvelle vision du Droit international plus équitable, permettant de garantir la stabilité, le développement et la prospérité pour tous les peuples sans distinction", a-t-il ajouté.

Le Général d'Armée a mis en exergue, en cette occasion, "la qualité" de la coopération militaire bilatérale et "le niveau atteint", qui se reflète à travers les différentes activités exécutées dans le cadre de l'échange d'expertises.

"Quant au volet relatif à la coopération militaire bilatérale, permettez-moi, de relever la qualité et le niveau atteint par notre coopération bilatérale qui se reflète à travers les différentes activités exécutées dans le cadre de l'échange d'expertises ayant trait au terrorisme, ainsi que la formation des personnels de l'ANP et l'assistance technique", a-t-il souligné.

"Comme je tiens, à cette occasion, à réitérer l'entière disponibilité du Haut Commandement de l'Armée Nationale Populaire pour développer davantage les domaines de la coopération militaire bilatérale, d'autant plus que le dialogue militaire, lancé en 2005, retient des objectifs très ambitieux dans ce domaine", a fait savoir M. Saïd Chanegriha.

Il a en outre, réitéré que l'Algérie est "extrêmement attachée au principe du non-alignement" et entretient, dans le cadre de ses intérêts, "des relations militaires et économiques avec de nombreux pays amis", tout en soulignant sa "volonté" à asseoir une coopération à la hauteur des aspirations des deux parties.

"Je tiens à souligner, à cette occasion, que l'Algérie est extrêmement attachée au principe du non-alignement et est fière de son histoire, faite de gloires et de hauts-faits. Notre pays qui veille au respect de son indépendance et de ses décisions souveraines, entretient, dans le cadre de ses intérêts, des relations militaires et économiques avec de nombreux pays amis, à l'instar des Etats-Unis d'Amérique", a rappelé le Général d'Armée.

"Pour conclure, je vous réitère notre volonté en vue d'asseoir une coopération à la hauteur des aspirations de nos deux Institutions, dans la mesure où nos deux pays sont engagés sur la même voie de l'amélioration de la situation sécuritaire sur le continent africain et sont à même de porter aide et assistance à certains pays qui en ont besoin pour assumer les missions régaliennes de leurs Etats, notamment quand il s'agit de paix et de sécurité", a-t-il déclaré.

De son côté, le Commandant de l'AFRICOM a exprimé ses sentiments de "joie" pour cette visite en Algérie, et de discuter avec le Haut Commandement de l'ANP des différentes questions sécuritaires sur la scène internationale et régionale, soulignant "la compréhension mutuelle" sur certains dossiers régionaux et le "potentiel des deux parties à développer leur coopération", précise le communiqué.

Au terme de cette rencontre, les deux parties ont échangé des présents symboliques, avant que le Général d'Armée Michael Langley ne signe le livre d'or de l'Etat-Major de l'ANP, conclut le MDN.