Algérie: Signature d'un accord entre la Haute autorité de lutte contre la corruption et l'Observatoire national de la société civile

ALGER — Un accord de coopération et de coordination a été signé mercredi à Alger entre la Haute autorité de transparence, de prévention et de lutte contre la corruption et l'Observatoire national de la société civile (ONSC), dans le but de promouvoir les valeurs de citoyenneté et la culture de lutte contre la corruption.

L'accord qui vise essentiellement à consolider la démocratie participative et à promouvoir la culture de la participation citoyenne active et responsable, notamment en matière de moralisation de la vie publique et de prévention contre la corruption, a été signé par la présidente de l'autorité Salima Mousserati et le président de l'ONSC, Noureddine Benbraham.

Cet accord définit les domaines de coopération entre les deux autorités en matière de promotion des valeurs de citoyenneté et de culture de lutte contre la corruption à travers des campagnes de sensibilisation à la nécessité du signalement, ainsi que l'organisation conjointe des événements, l'élaboration des études et travaux de recherche conjoints, et l'échange d'informations et de données numériques liées à la prévention et à la lutte contre la corruption, outre celles liées aux acteurs et organisations de la société civile.

A cette occasion, M. Benbraham a affirmé que "l'accord intervient pour conférer la prévention en amont qui aide le citoyen à développer des capacités lui permettant de gérer les affaires des associations", et promouvoir la culture de citoyenneté en termes de signalement qui "constitue un mécanisme préventif, à même de bâtir un modèle de gouvernance qui renforce davantage la transparence aux niveaux local et national".

Dans le même contexte, M. Benbraham a estimé que cet accord constituait un exercice pour l'ONSC, consolidant "son premier objectif de développer les capacités des associations de la société civile", à travers la formation d'une dynamique nouvelle à même de renforcer la pratique démocratique, conformément à la transparence, à la reddition de comptes, avec la présentation du bilan de façon à renforcer un climat sûr, commun, qui concrétise la confiance entre le citoyen et les différentes institutions.

De son côté, Mme Mousserati a souligné que l'article 205 de la Constitution de 2020 et la loi n 22-08 fixant l'organisation, la composition et les attributions de la Haute autorité de transparence, avait porté sur plusieurs aspects, vu la nécessité de faire participer la société civile en termes de prévention de la corruption, notamment à travers la promotion de la société civile dans le renforcement de l'intégrité, la transparence et la reddition de comptes.

Elle a également affirmé que l'instance a engagé l'adoption d'une approche participative en vue de créer un réseau algérien de transparence appelé "Narakoum", dans le but de créer une alliance incluant les activités de la société civile à l'instar des associations nationale et locale, des chercheurs universitaires et des professionnels de la presse et des médias pour contribuer aux opérations de sensibilisation, de formation et d'échange d'informations et d'expertises.