Algérie: Ferme protestation de l'Algérie après l'exfiltration illégale d'une ressortissante algérienne

ALGER — L'Algérie a "fermement" condamné, mercredi, la violation de la souveraineté nationale par des personnels diplomatiques, consulaires et de sécurité relevant de l'Etat français qui ont participé à une opération clandestine et illégale d'exfiltration d'une ressortissante algérienne dont la présence physique sur le territoire national est prescrite par la justice algérienne, indique un communiqué du ministère des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger.

"Le ministère des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger a exprimé aujourd'hui à l'Ambassade de France la ferme condamnation par l'Algérie de la violation de la souveraineté nationale par des personnels diplomatiques, consulaires et de sécurité relevant de l'Etat français qui ont participé à une opération clandestine et illégale d'exfiltration d'une ressortissante algérienne dont la présence physique sur le territoire national est prescrite par la justice algérienne", souligne le communiqué.

Dans cette note officielle, l'Algérie rejette ce développement "inadmissible et inqualifiable" qui cause "un grand dommage" aux relations algéro-françaises, ajoute la même source.