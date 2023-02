Madagascar: Bubble party - Mario, Wendy Cathalina et Black Nadia à La Réunion

Sur la même scène, Black Nadia, Wendy Cathalina et Mario. Samedi, l'île de La Réunion vibrera avec ces trois valeurs sûres de la musique malgache du moment.

Cette Bubble party aura lieu à la Salle Candin à Saint-Clotilde. Les uns comme les autres, ils ne sont plus à présenter. S'ils ont chacun une notoriété de fer, c'est en partie grâce à des tubes qui sont sur les lèvres des amateurs de bonne ambiance de cette décennie. Un bon mélange de style passant par du coupé décalé, de l'afro mais aussi du slow. Le tout avec quelques surprises en prime et bien évidemment du bon temps à passer avec les idoles.

Très présents sur la scène malgache, Black Nadia, tout comme Wendy Cathalina et Mario font partie des artistes les plus prisés du moment. Si la première a réussi à s'imposer contre vents et marées dans le milieu, Wendy Cathalina se démarque essentiellement pour sa prestance, sa sensualité et sa plastique de rêve. Quant à Mario, son démarrage en trombe avec " Folaka lakilé " l'a de suite propulsé au rang d'étoile montante en caracolant dans les hits parades.

Depuis, ils n'ont rien lâché, pour preuve, les trois ont tous été nommés à la RDJ Mozika Award qui s'est tenue ce week-end. Par ailleurs, ils sont tous les trois parmi les chanteurs les plus demandés par la diaspora. Effectivement, en cette période de l'année, les chanteurs malgaches privilégient les évènements en outre-mer. Entre les multiples dates européennes et les soirées dans les îles voisines, les artistes ne chôment pas avant d'attaquer les tournées à Madagascar. Et les chanteurs de musique tropicale ne dérogent pas à cette règle. Dans tous les cas, samedi sera un moment de détente pour les réunionnais.