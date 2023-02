Madagascar: Lycée Andohalo - Grève des enseignants depuis hier

Les professeurs d'Education Physique et Sportive d'Analamanga ont rejoint l'initiative des enseignants du Lycée Andohalo.

Une histoire invraisemblable. Les enseignants du Lycée d'Andohalo ont décidé de cesser toute activité depuis hier. Une décision prise suite à un fait survenu auprès dudit établissement. En effet, vers le début de ce mois, un élève aurait perdu son téléphone portable haut de gamme durant un cours d'EPS. Suite à cette perte, les parents de l'élève en question ont porté plainte contre le professeur d'EPS. Celui-ci aurait été entendu avec trois autres élèves de la même classe que l'enfant propriétaire du téléphone de marque. " Vous vous rendez compte, un enseignant a reçu une convocation de la part de la brigade des mœurs parce qu'un enfant a enfreint le règlement intérieur de l'établissement en emmenant un objet de valeur en classe ? L'enseignant n'est responsable que du matériel didactique et de son cours ", note un enseignant choqué par la situation.

Une réunion, qui a vu la participation d'une soixantaine d'enseignants ainsi que de membres du personnel administratif et technique du lycée Andohalo, s'est tenue hier. L'assistance a décidé " de suspendre les cours jusqu'à ce quel'affaire soit réglée ". Aussi, les enseignants du lycée Andohalo exigent " des excuses publiques de la part des parents de l'élève ". Pour l'élève concerné, le corps enseignant du Lycée Andohalo revendique l'application d'une sanction à son encontre. " On exige que l'élève passe en conseil de discipline et nous donnons quarante-huit heures aux parents pour qu'ils fassent leurs excuses ", a-t-on tonné hier.

Derrières

Divers acteurs ont manifesté leur soutien à la professeure d'EPS du Lycée Andohalo. L'Association des Écoles Privées de Madagascar déplorent une immixtion des parents dans les rôles et missions des enseignants. L'organisation note également que la professeure d'EPS n'est nullement responsable dans cette affaire. " La faute relevant uniquement à l'élève et à ses parents ". Ce que la ministre de l'Education Nationale, Marie Michelle Sahondrarimalala partage dans une publication faite sur son profil Facebook en date du 4 février dernier. Dans son post, la ministre déclare également son soutien à l'enseignante concernée. " Je vous soutiens. On vous soutient ", peut-on y lire.

Les enseignants sont uniquement responsables du matériel didactique et de leurs cours.

Les parents doivent connaitre le règlement intérieur des écoles.