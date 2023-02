Madagascar: Football / Eliminatoires CAN 2023 - Nicolas Dupuis misera sur la même équipe

Les éliminatoires de la CAN 2023 reprennent avec la troisième journée le 20 mars prochain. Le coach Nicolas Dupuis ne perd pas espoir en croyant toujours à la qualification des Barea A.

Rideau sur le championnat d'Afrique des Nations (CHAN), place maintenant à la reprise des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN) 2023. Les protégés de Nicolas Dupuis joueront la double confrontation face à la République Centrafricaine le 20 mars au Stade Barea et le 28 mars pour le match retour. Très confiant de la performance de l'équipe nationale lors de la préparation au Maroc dans le cadre de la Fenêtre FIFA en septembre, le sélectionneur français ne pense pas à recourir à de grands changements sur la composition de son équipe. Il fera appel à tous les joueurs ayant participé à ce stage que ce soit des locaux ou des expatriés. " Le seul changement pourrait être l'intégration de Koloina qui a été bon pendant une partie du CHAN dans la liste.

Il faut bien noter que le CHAN est une compétition amateur est très différentes de la CAN qui en est une compétition professionnelle. Je ne suis pas étonné du parcours des Barea A' puisque sept ou huit joueurs parmi eux jouaient avec moi en septembre et participaient au CHAN en Algérie. Nina, Berajo, Datsiry, Tsiry, Dax et Rojobe ont joué lors des matches amicaux contre le Maroc, le Congo et le Bénin. Tsiry a été toujours de côté gauche avec les Barea A. Rojobe a joué dans la défense depuis le match contre le Ghana, Dax on le connaît tous très bien. Datsiry et Berajo, eux, qui ont joué au Maroc avec un match nul contre le Congo et gagné 3 à 1 face au Bénin. Ils ont déjà l'habitude de jouer avec l'équipe A ", a noté Nicolas Dupuis.

Bonne stratégie

Après les deux journées des éliminatoires, Madagascar se trouve à la 4e place du groupe E. Les Barea ont été battus par le Ghana puis ils ont fait un match nul (1-1) face à l'Angola. Le coach reste optimiste dans la course. " Je suis persuadé qu'on pourrait être qualifié. Le mois de mars est très important avec la double confrontation. Il y aura encore le match en juin contre le Ghana avec toutes ses stars. Celui-ci sera évidemment beaucoup plus difficile que le CHAN. A mon avis, notre qualification se joue en Angola en septembre.

Et d'après ce qu'on a réalisé au Maroc lors des trois matchs amicaux, on a toutes les raisons de croire que les Barea vont être qualifiés ", estime le coach, avant d'ajouter que " Lors des prochains matches, on va essayer de rechercher notre niveau ce qu'on a réalisé en septembre. Je revois toujours les vidéos de ces rencontres afin d'apporter des corrections. Puis je vais voir ce qu'on peut faire par rapport au CHAN c'est-à-dire de jouer toute zone ", a-t-il enchaîné.

Le regroupement dépendra de la date de la FIFA. " On est obligé de respecter cette date. On ne pourrait pas se préparer comme au CHAN mais d'habitude un joueur pro appartenant à un club est libre trois jours avant match ". Par ailleurs, Nicolas Dupuis a félicité les Barea et le staff pour cet exploit au CHAN. " Je suis content de ce qu'ils ont fait en montrant une belle image de Madagascar. Le coach Roro et son staff ont fait un bon travail. Il ne faut pas oublier que c'est grâce à l'OPL que nous sommes arrivés à ce stade. S'il n'y avait pas de championnat pro depuis octobre 2019, on n'aurait pas eu d'équipe CHAN de cette qualité.

Ensuite, on a la chance d'avoir des terrains de qualité sur lesquels les joueurs peuvent progresser et ce grâce au projet présidentiel. Derrière cette victoire il y a également la Fédération qui a travaillé dur depuis le regroupement ", a conclu le coach.