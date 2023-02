Cote d'Ivoire: Cohésion sociale - Des cadres du Grand Centre reçus par Thérèse Houphouët-Boigny

L'ancienne Première dame, Thérèse Houphouët-Boigny, a reçu le 5 février 2023, à sa résidence d'Abidjan-Cocody, une délégation des cadres du Grand Centre - une dizaine d'élus et de cadres du district autonome des Lacs, de Gbêkê et de Lakota - conduite par la ministre-gouverneure du district susmentionné, Dr Raymonde Goudou-Coffie.

Accompagnée du ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier, Amedé Koffi Kouakou, par ailleurs président de l'Association des cadres du centre pour le développement (Accd), Dr Raymonde Goudou-Coffie a déclaré que les cadres baoulé se tiennent à la disposition de l'ex-Première dame. " Nous sommes venus vous présenter nos vœux de santé et vous dire que nous nous tenons à votre disposition. Chaque fois que vous aurez besoin de nous, n'hésitez pas à nous faire appel ", a dit Dr Raymonde Goudou-Coffie. Et d'exprimer la gratitude de la délégation à illustre hôte pour l'accueil.

À son tour, le président de l'Accd a fait l'historique de la création de l'association et le rôle important qu'elle joue dans la cohésion entre les cadres et ceux de la diaspora. " À travers l'Accd, nous voulons fédérer toutes les forces afin d'apporter des réponses adéquates aux problèmes que rencontrent les populations du centre ", a-t-il précisé.

Le ministre Amedé Kouakou a également présenté les vœux de l'association et souhaité qu'il y ait d'autres visites à une échelle plus grande.

C'est dans une ambiance conviviale et chaleureuse que Thérèse Houphouët-Boigny a pris la parole pour se réjouir de cette visite. Elle a remercié les cadres baoulé, tout en leur prodiguant de sages conseils pour maintenir la cohésion entre les fils et filles du centre. Un magnifique bouquet de fleurs et un pagne de valeur lui ont été remis par la ministre-gouverneure, Dr Raymonde Goudou-Coffie.