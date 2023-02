Cote d'Ivoire: Kun-Fu - Me Zamblé Serges invite les étudiants à la pratique des arts martiaux chinois

L'Union des clubs sportifs universitaires du Wushu en Côte d'Ivoire (Uni-Wushu) s'est réunie en assemblée générale élective (Age) le 5 février 2023, à Bingerville. Elle a fait le toilettage des textes, notamment le statut et le règlement intérieur et présenter le nouveau bureau aux membres.

A cette occasion, Me Zamblé Serges, responsable à la formation de l'Uni-Wushu, a expliqué les enjeux de cette Age. " Dans le cadre du lancement de nos activités 2023, nous avons initié une assemblée générale élective et essayé de revoir nos instances, c'est-à-dire confier des postes pour une meilleure gestion ", a-t-il justifié.

Il s'agit, à travers cette rencontre également, d'encourager et d'inciter les étudiants à la pratique des arts martiaux chinois et faire sa promotion en milieu universitaire et dans d'autres établissements. Aussi, pour inviter les étudiants en général et en particulier ceux de l'Université Félix Houphouët-Boigny à l'importance des arts martiaux chinois et ses vertus.

Le responsable à la formation de l'Uni-Wushu a affirmé qu'il était nécessaire de tenir ses assisses pour montrer combien de fois ce sport peut aider à canaliser les émotions et comportements en matière de bon citoyen, de modèle de famille, pour les uns et les autres. Mais surtout à la culture de l'effort car sans effort, on n'y peut rien.

Plusieurs initiatives et projets sont prévus. Notamment, des compétitions inter universitaires et des stages d'une part pour motiver les étudiants à se surpasser, à montrer leur talent et leur savoir-faire face à l'adversité et d'autres part pour le renforcement des capacités, à savoir le maniement de l'éventail, du bâton, du sabre, de l'épée, de self défense, etc.

" On va initier un certain nombre de projets qui vont permettre aux uns et autres de pouvoir se prendre en charge en tant que jeune étudiant et pratiquant d'arts martiaux chinois. Sans oublier l'apprentissage de la langue chinoise qui ouvre des portes du travail ", a-t-il indiqué.

Au terme de débats qui ont duré plus de 4h, les membres actifs de la faîtière de l'art martial chinois ont donné à l'unanimité le quitus au comité exécutif. Soit 100 % de suffrage.

Les commissaires aux comptes ont été approuvés à la majorité des voix, soit 100 % des votes exprimés. C'est un premier et grand pas important pour l'union de franchir cette étape depuis son existence.

Créée en 2015, l'Uni-Wushu a pour vocation d'assurer les actions de formation continue et de perfectionnement des étudiants aux arts martiaux chinois en milieu universitaire.